Un 36 % de las personas atendidas por la Cruz Roja en la crisis ya no requiere ayuda

Barcelona, 6 jun (EFE).- La mejora de la economía ha hecho que una de cada tres personas (36 %) atendidas por Cruz Roja en Cataluña durante la crisis ya no necesite ayuda básica, según el estudio "La pobreza intermitente: entre la recuperación y la cronificación", que ha presentado hoy esta organización humanitaria.

Los datos se han elaborado a partir de las mismas 1.111 personas encuestadas en el anterior observatorio para poder analizar su evolución.

En rueda de prensa, la asesora del Observatorio de la Cruz Roja Anna Sabaté, que elabora el informe, ha asegurado que éste es un dato "esperanzador", aunque ha pedido "seguir de cerca al colectivo" para que no empeore su situación, ya que la mejora "no necesariamente significa que ya no sean pobres".

Según la Cruz Roja, este colectivo constituye ahora un nuevo fenómeno, el de la pobreza intermitente, porque aún sigue presentando un alto riesgo de vulnerabilidad y hay que hacer un seguimiento sostenido para que la recuperación se consolide.

"En la mayoría de casos, un 69 %, es porque han encontrado trabajo y aunque esto no garantiza salir de la situación de pobreza, es la única forma", ha explicado Sabaté, que ha destacado que estos datos permiten "desmentir el falso mito de que la gente vive de las ayudas" ya que cuando pueden, dejan de pedirlas.

El coordinador de Cruz Roja, Enric Morist, ha considerado que se trata de un momento "de menos extensión de la pobreza, pero de más profundidad".

En este sentido, a pesar de estos datos, el informe pone de relieve que un 64,2 % sigue necesitando ayuda pero, además, cerca del 70 % de la población que atiende la Cruz Roja sufre pobreza crónica, es decir, está en situación de pobreza persistente durante el año actual y dos de los tres años anteriores.

La responsable del estudio, Pilar Millán, ha detallado que el 56 % de las familias tiene gastos iguales (18 %) o superiores (38 %) a los ingresos, teniendo en cuenta que en un 30,8 % de las unidades familiares oscilan entre los 301 y los 600 euros mensuales y que tienen un grado de privación material severa del 78,7%-

Según Millán, los porcentajes de pobreza crónica "son altos en todas las franjas de edad", siendo el colectivo mayor de 60 años el que más la sufre, con un 84,85 %.

Sin embargo, Millán ha alertado de la situación de los jóvenes de 18 a 29 años y que, a pesar de ser el colectivo con el menor porcentaje de cronificación de la pobreza, está en el 40 %, mientras que el empleo es sólo del 14 %, algo que los sitúa "en un mal punto de partida para ellos y para sus futuros hijos".

Según Morist, son jóvenes que vienen "de familias en situación de pobreza" y esto ya les conlleva "menos oportunidades de estudio, de apoyo y más dificultades para desarrollar un proyecto de vida".

Precisamente, los perfiles mayoritarios en situación de pobreza crónica son las personas trabajadoras pobres, las familias monoparentales con una madre al cargo, que representan el 25 % y, especialmente, las familias con hijos a cargo, que son el 81 %.

"Estamos ante un riesgo de pobreza hereditaria porque estos niños van a tener muchas más dificultades en su futuro y en su proyecto de vida", ha alertado Morist, que cree que este fenómeno podría convertirse en intergeneracional si no se presta una atención diferenciada para cada situación.

Las deudas acumuladas y la procedencia de los ingresos también son un factor clave en la pobreza: el informe revela que cerca del 21 % ha tenido que pedir un préstamo personal que aún está pagando y el 42,5 % de los ingresos provienen de prestaciones, lejos del 12,5 % que procede del salario.

La organización ha mostrado su "preocupación" por el hecho de que el 57,5 % de personas encuestadas desconozca la existencia de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), a pesar de ser "el público destinatario más susceptible de percibirla".

La asesora del observatorio ha lamentado que "sólo un 10 % de las personas" que atiende la Cruz Roja recibe la RGC, un porcentaje que, asegura, es "muy muy bajo".