Asociaciones de Mujeres, satisfechas ante la elevada presencia femenina del Gobierno de Pedro Sánchez

6/06/2018 - 21:01

Las Asociaciones de Mujeres están satisfechas ante la elevada presencia femenina en el nuevo Gobierno socialista de Pedro Sánchez, del que esperan que recupere la agenda en materia de igualdad tras haber "rescatado" una cartera ministerial exclusivamente dedicada a ella.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Pedro Sánchez está ocupado por 11 mujeres y seis hombres. Así pues, la presencia femenina es mayoritaria ya que el 64,7% de los cargos están liderados por mujeres, frente al 35,3 de hombres.

Tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy, las feministas ya advirtieron a Sánchez de que, desde la aprobación de la Ley de Igualdad, la paridad en el Gobierno "es una obligación", a pesar de que puede ser desatendida y carece de sanción.

La presidenta de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha ironizado este jueves a través de su cuenta de Twitter sobre la composición del Ejecutivo, que finalmente incorpora a más mujeres que hombres. "¿Esto de la paridad sigue siendo lo de 40-60% o lo hemos cambiado en algún momento y me lo he perdido?", ha apuntado.

Desde Mujeres Juristas Themis, la vicepresidenta, María Durán, ha incidido en que Sánchez prometió un Ejecutivo paritario, aunque le ha pedido que la paridad no se limite a los Ministerios, sino que sea "a todos los niveles".

MINISTERIO DE IGUALDAD, "UN GESTO"

Por su parte, la Comisión 8-M, convocante de la huelga feminista del pasado 8 de marzo, considera que la creación de un Ministerio de Igualdad por parte del nuevo Gobierno del PSOE "es un gesto", pero avisa: "Las políticas de gestos no nos sirven, tienen que ser actos eficaces".

"Son gestos políticos, pero no dejan de ser palabras y las mujeres estamos cansadas de palabras", ha señalado en declaraciones a Europa Press la vocera de la comisión Suky Reglero. Así, ha destacado que queda por saber "las competencias y presupuestos" con los que contará el Ministerio que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recuperado de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Queda saber cuánto dinero, cuánto presupuesto, y cuánta carne en el asador van a poner", ha recalcado Suky, que ha afirmado que existen reivindicaciones "urgentes", entre las que ha mencionado el impulso de políticas contra la violencia de género y sexual o la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para mejorar las condiciones de las empleadas del hogar, así como la equiparación salarial entre hombres y mujeres y el fomento de la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, entre otras de las peticiones recogidas en el manifiesto del 8-M.

La feminista ha insistido en que el movimiento "va a más" y ha dicho que "hasta que no haya políticas activas" y "cambios verdaderos" las mujeres seguirán movilizándose. A título personal, ha añadido que "no agradece" este "gesto" del PSOE porque "es de recibo". "Nos parece algo excepcional, pero es que no debería serlo", ha agregado.

Pedro Sánchez ha elegido a la socialista Carmen Calvo como vicepresidenta única y ministra de Igualdad para su Gobierno. Fue ministra de Cultura en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2007) y actualmente es la secretaria Federal de Igualdad en el PSOE, así como una de las personas más cercanas al líder socialista.

CARMEN CALVO TRAYECTORIA FEMINISTA "INTACHABLE"

Desde la Federación de Mujeres Progresistas, la presidenta, Yolanda Besteiro, ha destacado la "importante trayectoria" de Calvo en la lucha por la igualdad "en todos los ámbitos y esferas de la vida". "Me parece todo un acierto rescatar el Ministerio de Igualdad y poner al frente a una mujer con una trayectoria en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres increíble e intachable", ha dicho a Europa Press.

A su juicio, el hecho de que la cartera esté "vinculada" a Vicepresidencia del Gobierno "pone manifiesto la voluntad de que la política de igualdad va a ser una seña de identidad" del Gobierno socialista de Pedro Sánchez. "Es muy simbólico", ha subrayado, celebrando la intención de "recuperar" la agenda en esta materia "prioritaria" para el nuevo Ejecutivo.

Besteiro cree que en la decisión de crear un Ministerio exclusivamente para políticas de igualdad "puede haber influido" las movilizaciones feministas y el éxito de la huelga feminista del pasado 8 de marzo. Eso sí, sostiene que el PSOE "siempre ha apostado" por este tipo de políticas y que Pedro Sánchez es "feminista" y "la igualdad es una de sus prioridades".

Por su parte, la presidenta de Mujeres Juristas Themis, Amalia Fernández Doyague, ha tachado de "grata noticia" la creación de esta institución. "El problema es que la igualdad no está ocupando el lugar que se merece", ha afirmado a Europa Press, apuntando que "no se trata de la misma forma" a las víctimas de la violencia de género con las de la banda terrorista ETA.

Desde Fundación Mujeres, la presidenta, Marisa Soleto, ha manifestado que le parece "bien" la intención del nuevo Ejecutivo de que las competencias de igualdad estén "bien representadas". No obstante, sostiene que "hay que esperar" a conocer la estructura del Ministerio.

"MUCHOS RETOS POR DELANTE"

La asociaciones de Mujeres han recordado al nuevo Ejecutivo que tiene "muchos" retos por delante, entre los que han recordado la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la equiparación salarial entre hombres y mujeres, el fomento de la corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como otros "intereses y reivindicaciones" del movimiento feminista.

"Tienen un gran trabajo por realizar", ha apuntado la presidenta de Mujeres Juristas Themis, que se ha puesto a disposición del Ejecutivo para trabajar en esta materia. Besteiro ha defendido la necesidad de "acabar con la discriminación" de las mujeres y de "darles visibilidad" en todas las esferas.

Por último, Marisa Soleto ha lamentado que la legislación en materia de igualdad "haya sufrido un parón los últimos años": "Hay que recuperar la agenda perdida", ha recalcado, para después abogar por "revisar y dar forma definitiva" a muchas iniciativas parlamentarias ya impulsadas en esta materia.