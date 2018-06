Detenido en La Línea uno de los líderes de Los Castañas, de los principales clanes del narcotráfico

7/06/2018 - 14:20

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han detenido en la noche de este miércoles en La Línea de la Concepción (Cádiz) a uno de los principales narcotraficantes de la zona que llevaba 19 meses fugado de la justicia y considerado como uno de los líderes de la organización conocida como Los Castañas.

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado la Policía Nacional y Agencia Tributaria en una nota, tras numerosas gestiones, los agentes tuvieron conocimiento que eldetenido frecuentaba una vivienda de esta localidad gaditana y establecieron un dispositivo de vigilancia en el que les llevó a contrastar la información.

En este sentido, han señalado que las gestiones fueron complicadas debido a la ubicación donde se encontraba el investigado, con calles angostas y donde residen otras personas relacionadas con él, así como al breve espacio de tiempo que permanecía en el inmueble y a las medidas de seguridad que utilizaba para entrar y salir, que eran reforzadas por terceras personas desconocidas por los investigadores.

Por ello, más de 100 agentes se desplegaron en la zona para garantizar el éxito de la operación, prevenir posibles altercados y realizar la entrada y registro en dos inmuebles, siendo finalmente localizado y detenido en el interior de una de las viviendas.

OPERACIÓN RONAL

El detenido llevaba huido desde finales del año 2016, cuando se llevó a cabo la 'operación Ronal' que permitió la detención de 30 personas y la incautación de una tonelada de estupefaciente y 350.000 euros en efectivo. Entonces, un dispositivo de más de 150 agentes permitió la detención en Cádiz y Marruecos de 30 presuntos miembros de Los Castañas en un operativo culminado a finales del año 2016.

Los agentes registraron entonces 21 domicilios y naves en la provincia gaditana e intervinieron una tonelada de hachís, 350.000 euros en efectivo, 16 vehículos, tres embarcaciones semirrígidas, varias armas de fuego, 17 inmuebles por valor de tres millones de euros y se bloquearon 24 cuentas pertenecientes a diferentes personas físicas y jurídicas.

No obstante, a pesar del amplio dispositivo desplegado, varios de los investigados se dieron a la fuga huyendo a Marruecos, por lo que se inició una comunicación bilateral que propició el desarrollo de una investigación conjunta con las autoridades policiales del Reino de Marruecos, coordinada y dirigida por la Consejería de Interior de la Embajada de España en Rabat, al objeto de lograr la detención de los investigados que se encontraban ocultos en el referido país.

La organización conocida como Los Castañas, según la Policía, monopolizaba el tráfico de hachís en el Campo de Gibraltar y ocultaba la droga inmediatamente después de su desembarco en diferentes fincas de la zona de El Zabal, barrio de La Línea de la Concepción.

Estos no solamente realizaban transportes para su organización, sino que también cobraban elevadas sumas de dinero alijando toneladas de hachís para distintas organizaciones criminales, gracias a la amplia infraestructura que poseen en la zona de La Línea de la Concepción para llevar a cabo con éxito este tipo de operaciones.

Los investigados disfrutaban de un altísimo nivel de vida, realizando viajes de alto coste, acudiendo a grandes acontecimientos deportivos, alojándose en hoteles de gran lujo, adquiriendo coches de alta gama y viviendas de lujo.

NORCAEMBARCADEROS

Según ha apuntado la Policía, fruto de la investigación, se pudo determinar que organizaban habitualmente transportes de estupefaciente utilizando cada vez al menos dos embarcaciones semirrígidas de más de 12 metros de eslora, con capacidad para transportar unas tres toneladas de hachís en cada una de ellas.

También se comprobó que utilizaban equipos de transmisiones con los que comunicaban durante el transporte, desembarco, y ocultación del estupefaciente, además de contar con numerosas personas que realizaban las funciones de vigilancia en puntos estratégicos para alertar de cualquier actuación policial.

Además, la Policía averiguó que muchas de las viviendas de las que la organización disponía en la zona de El Zabal eran empleadas para la guarda, custodia y ocultación del estupefaciente, siendo adquiridas por la organización con la intención de cederlas a familias humildes, sinningún tipo de remuneración económica y sin anotaciones policiales nirelación con actividad delictiva alguna, para que pudieran pasardesapercibidas y no levantar ningún tipo de sospecha.

Así, a estas personas se les facilitaba, además de las viviendas referidas, vehículos y dinero a cambio de que realizaran las labores de guarda, custodia y almacenamiento de la droga inmediatamente después de su desembarco.

La organización disponía de al menos dos de los llamados narcoembarcaderos, situados en uno de los márgenes del río Guadarranque, por donde surtían las embarcaciones con destino a Marruecos y por donde posteriormente eran recogidas tras realizar el alijo del estupefaciente.Para este fin poseían varias embarcaciones semirrígidas que utilizaba para el transporte del hachís, así como vehículos todoterreno sustraídos que ocultaban en diferentes fincas, preparados para cargar la droga.

Tres de estas embarcaciones, de unos 12 metros de eslora y con varios motores de 300 caballos --valoradas en 200.000 euros cada una--, han sido intervenidas durante los registros.

ORDEN DE "LLEVARSE POR DELANTE" A QUIEN TRATARA DE DETENERLOS

Según ha explicado la Policía, los conductores de los vehículos todoterreno que realizaban la carga del estupefaciente en playa para llevarla hasta el lugar de ocultación --lugares conocidos como caletas o guarderías-- habían recibido órdenes de embestir a cualquier vehículo que intentara su interceptación, ya fueran integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de cualquier otra organización que pretendiera sustraer la droga.

Así, en varios de los desembarcos protagonizados por la organización fueron arrollados vehículos policiales uniformados cuando intentaban frustrar el desembarco de la droga, además de poner en peligro a particulares que circulaban por la zona.

"ÉXITO"

Por su parte, el comisario de la Policía Nacional en La Línea de la Concepción (Cádiz), Francisco López, ha calificado de "muy relevante", así como de "éxito y logro importante", la detención de Antonio Tejón, al constituir "el principal elemento que controla el narcotráfico en la zona del Campo de Gibraltar", dirigiendo el conocido como el clan de Los Castañas.

En declaraciones a los periodistas, el comisario linense ha señalado que el detenido "llevaba fugado desde hace dos años aproximadamente con órdenes en vigor de detención y prisión". Concretamente, le constaba una orden de entrada en prisión de octubre de 2016.

Asimismo, ha señalado que para la detención, llevada a cabo en la noche de este miércoles, "hubo que desarrollar un dispositivo alrededor de la vivienda de fuerza y seguridad para asegurar que no hubiera incidentes". No obstante, ha indicado que "la entrada fue limpia y no hubo alteración de orden en el exterior".

En cuanto al hermano del detenido, también en busca y captura, el comisario de La Línea ha señalado que se continúa con la investigación, como con el resto de organizaciones.

Por su parte, el comisario de la Policía Nacional en Algeciras, Luis Esteban, ha afirmado que "ha caído uno de los fugitivos más buscados de la zona e irán cayendo todos". "Aquí nunca ha habido impunidad y el estado de legalidad seguirá rigiendo. Esto es solo un ejemplo más de la fuerza y la intensidad con la que se está actuando", ha concluido.