El 38% de los conductores españoles exceden la velocidad permitida

7/06/2018 - 15:00

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

El 38% de los conductores de vehículo ligeros en España circula por encima de los límites de velocidad permitidos, según los resultados del primer 'I Observatorio Global de la Conducción Abertis', que se presentaron este jueves.

Los resultados han sido extraídos de los diferentes estudios realizados por las filiales en los países donde opera el Grupo (España, Francia, Argentina, Brasil, Chile y Puerto Rico) y las cifras medias obtenidas se han tomado en proporción al número de kilómetros recorridos en cada red. Durante 2017, se han analizado más de 2 millones de vehículos (pesados y ligeros) durante un total de 49 días de observación en 7 localizaciones distintas.

El 32% de los conductores analizados en esos países no respeta el límite de velocidad máxima, el 26% no respeta la obligatoriedad de circular por el carril derecho, el 44% no usa debidamente los intermitentes para señalizar los movimientos, el 25% no respeta la distancia de seguridad mínima con otros vehículos, el 5% usa el teléfono móvil durante la conducción, y el 36% de los pasajeros posteriores no utiliza el cinturón de seguridad.

En Francia, el 41% de los conductores de vehículos ligeros supera la velocidad permitida. En América, un 53% de los conductores de vehículos ligeros chilenos incumplen la norma, mientras que en Brasil el porcentaje queda en el 30%. Porcentajes algo menores se registran en Puerto Rico y Argentina, con un 15% y un 10% respectivamente.

Según la OMS, el aumento de la velocidad está relacionado con la probabilidad de la ocurrencia de un accidente como con la gravedad y consecuencias del mismo.

En relación a la ocupación de carriles, a pesar de que conducir por la derecha es obligatorio, empleando los otros carriles solamente para adelantar, más de una cuarta parte de los conductores analizados lo hacen en más ocasiones. Pocas diferencias se registran entre continentes, con franceses (37%) y chilenos (54%) como los que cometen más infracciones en este sentido.

La falta del uso del intermitente para señalizar adelantamientos y cambios de carril es la infracción más habitual en la red de autopistas Abertis. El dato global medio asciende al 44%, con España (45%), Argentina (49%), Brasil (56%) y Puerto Rico (74%) por encima de la media. Con una sola excepción, se tiende a señalizar más los adelantamientos que los cambio de carril. En este caso, el incumplimiento puede llegar hasta cerca del 80% (Puerto Rico).

En lo que a la distancia de seguridad se refiere, es importante distinguir entre las redes de autopistas urbanas y autopistas interurbanas. En el caso de las primeras –Argentina y Chile-, esta es la infracción más habitual entre los conductores, con incumplimientos del 69% y el 75% respectivamente. En cuanto a autopistas interurbanas los porcentajes en el caso de vehículos ligeros están entre el 16% de España y Brasil, y el 37% de Puerto Rico.

Cabe destacar el contraste que se registra en esta variable entre tipo de vehículo. Aunque más de un tercio de los vehículos ligeros circulan demasiado cerca del vehículo delantero, en el caso de los pesados, son los más cumplidores de toda la red de Abertis: en Puerto Rico sólo un 2% no guarda la distancia de seguridad establecida por ley.

El uso del móvil al volante es la conducta menos habitual en todas las redes de Abertis. En Brasil, sólo se registra un 1% del total. Sin embargo, el porcentaje está en el entorno del 5% en España, Francia y Chile, y supera el 10% en Argentina o Puerto Rico.

