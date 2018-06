Un 38% de los conductores en españa corre más de lo debido por las autopistas

10/06/2018 - 11:22

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

Un 38% de los conductores españoles de coches supera el límite de velocidad en las autopistas y un 45% olvida usar el intermitente para indicar un adelantamiento o un cambio de carril, según se desprende del I Observatorio Global de la Conducción Abertis.

Los resultados de esa investigación se extraen de los estudios realizados por las filiales en los países donde opera el grupo Abertis (Argentina, Brasil, Chile, España, Francia y Puerto Rico). Las cifras medias se extraen en relación al número de kilómetros recorridos en cada red nacional de autopistas. Así, el Observatorio analiza más de dos millones de vehículos (pesados y ligeros) durante 49 días de observación en siete localizaciones distintas en 2017.

Un 32% de los conductores analizados en esos seis países supera el límite de velocidad máxima, un 26% no respeta la obligatoriedad de circular por el carril derecho, un 44% no usa debidamente los intermitentes para señalizar los movimientos, un 25% no mantiene la distancia de seguridad mínima con otros vehículos, un 5% usa el teléfono móvil durante la conducción y un 36% de los pasajeros posteriores no utiliza el cinturón de seguridad.

En cuanto a España, un 38% de los conductores de automóviles pisa el acelerador por encima de los límites de velocidad reglamentarios en las autopistas, porcentaje superado por los de Chile (53%) y Francia (41%), pero inferior en Argentina (10%), Puerto Rico (15%) y Brasil (30%).

Un 15% de los automovilistas españoles no respeta la obligatoridad de circular por el carril derecho y usar el resto solamente para adlenatar, una cantidad baja en comparación con Chile (54%), Francia (37%), Brasil (26%) y Argentina (23%).

La falta del uso del intermitente para señalizar adelantamientos y cambios de carril es la infracción más habitual en la red de autopistas de Abertis: 74% en Puerto Rico, 56% en Brasil, 49% en Argentina, 45% en España, 38% en Francia y 32% en Chile".

Por lo que respecta a la distancia de seguridad, solamente un 16% de los automovilistas españoles no la respeta, por un 75% en Chile, un 69% en Argentina, un 37% en Puerto Rico, un 25% en Francia y un 16% en Brasil.

El uso del teléfono móvil al volante es la infracción menos habitual detectada por Abertis, con un 5% en España, un 13% en Argentina, un 12% en Puerto Rico, un 5% en Chile, un 4% en Francia y un 1% en Brasil.

Por último, hay grandes diferencias en cuanto al uso del cinturón de seguridad en cuanto a conductor o pasajero trasero. En el primer caso, el menor grado de incumplimiento se da en España (0,2%) y Brasil y Francia (1,0%), mientras que en el segundo se produce más en Puerto Rico (72%) y Argentina (69%), con un 21% en España.

