El conseller de Enseñanza asegura que profesores catalanes tienen "miedo" de tratar algunos temas

10/06/2018 - 12:03

El conseller de Enseñanza de la Generalitat, Josep Bargalló, ha asegurado este domingo que hay profesores en Cataluña que tienen "miedo" de tratar algunos temas en las aulas, después de las investigaciones a docentes del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha explicado que "hay profesorado que últimamente ha preferido no tratar según qué temas en las aulas, esto es miedo y no es bueno".

"El miedo no tiene límites y el miedo hace que lo que es normal se convierta en extraño, hace que no se trate todo y que el desarrollo normal de la docencia no se establezca", ha lamentado.

Ha sostenido que uno de los temas más urgentes que debe abordar la Conselleria es "la defensa de la libertad de cátedra, la libertad de tratar en las aulas todos los temas que el profesorado crea que se deben tratar".

Además, Bargalló ha atribuido esta situación a que no hubiera Govern por la aplicación del 155: "Es normal que haya miedo, porque no había Govern. Ha habido una sensación de desamparo".