Higueras, premio a la Persona del año por la asociación Diversa Global

Madrid, 10 jun (EFE).- La primera teniente de alcalde y delegada del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, ha sido distinguida con el premio a la Persona del Año otorgado por la asociación pro derechos LGBTI Diversa Global.

También ha sido premiada la campaña publicitaria de Madrid Destino "Ames a quien ames, Madrid te quiere", puesta en marcha por el Ayuntamiento con ocasión de la fiesta del World Pride el año pasado.

Higueras recogió el galardón durante una cena benéfica celebrada anoche en la galería del Palacio de Cristal de Cibeles, según destaca hoy el Ayuntamiento de Madrid en una nota de prensa.

En la tercera cena benéfica de esta asociación también fueron concedidos otros trece premios a instituciones, empresas y personas que han trabajado, ejercido y fomentado la diversidad en todos los aspectos.

Los premios Diversia 2018 se han otorgado en diversas categorías. En la categoría de Empresa, ha recaído en Ikea; en Empresa digital se ha premiado a PayPal; en Cultura, se distingue el documental 'The best day of my life'. En Moda, se premia a Palomo Spain; en Deporte, a Gema Hassen y Victor Gutiérrez, mientras que en la categoría Internacional se premia al Estado de Holanda.

En la categoría de Turismo, el premio ha recaído en la ciudad de Maspalomas. En la de Comunicación se ha distinguido a la revista Shangay. El premio Social ha sido para la Fundación Once; el de Televisión para Operación Triunfo y el de trayectoria para la serie "La que se avecina".

Higueras agradeció a los organizadores de esta gala la concesión de su premio y el otorgado a Madrid Destino y se comprometió a que el Consistorio y la ciudad sigan trabajando por la igualdad y la diversidad, concluye hoy la nota del Ayuntamiento.