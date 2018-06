España cae ante turquía y espera rival en cuartos del mundial de fútbol para ciegos

11/06/2018 - 13:52

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

La selección española perdió este lunes contra Turquía por 0-1 en el último partido de la fase de grupos del Mundial de Fútbol para Ciegos, que se celebra hasta el próximo domingo en Madrid, con lo que tiene que esperar a este martes para conocer su rival en los cuartos de final porque no ha asegurado el liderato del grupo A.

El partido se disputó en el Colegio Sagrado Corazón de Madrid y fue presenciado por un graderío casi abarrotado de espectadores, muchos de ellos alumnos de ese centro educativo.

España y Turquía nunca se habían enfrentado anteriormente en un Mundial, pero se trata de dos rivales que se conocen de haber jugado cuatro encuentros en campeonatos de Europa, con dos victorias para los españoles (en Nantes 2009 y Aksaray 2011), un empate (Berlín 2017) y un triunfo para los turcos (en los penaltis de las semifinales de Hereford 2015, tras el 0-0 en el tiempo reglamentario).

España ya estaba clasificada para los cuartos de final del Mundial, al ganar sus dos primeros partidos, mientras que Turquía no había logrado este objetivo al encajar dos derrotas. Sin embargo, los pupilos de Jesús Bargueiras tenían como objetivo principal asegurar el liderato del grupo A para evitar a un rival teóricamente más fuerte como China, para lo cual debían ganar o empatar ante Turquía.

España salió de inicio con Sergio Rodríguez en la portería y con Javi Muñoz, Antonio Martín, Jousseff El Haddaoui e Iván López como jugadores de campo. Como en los dos encuentros anteriores, a los anfitriones les costó coger la temperatura adecuada, por lo que sufrieron en los 10 primeros minutos y estuvieron a merced de los turcos, que crearon varias ocasiones de peligro, sobre todo por la banda derecha, que tuvieron que ser paradas por el guardameta español.

Sin embargo, mediada la primera parte, con Sergio Alamar en el terreno de juego, el equipo español comenzó a encontrarse más cómodo y neutralizó las embestidas turcas, aunque apenas creó oportunidades reales de gol.

SEGUNDA PARTE

Tras el descanso, España cogió la batuta del encuentro y pudo adelantarse en el marcador con una oportunidad muy clara de Adolfo Acosta, que se quedó sólo ante el portero turco, pero su lanzamiento lo detuvo el guardameta rival.

La incertidumbre continuaba sobre el Colegio Sagrado Corazón con un marcador que en ese momento valía a España para terminar líder del grupo A. Sin embargo, Turquía logró el único gol del partido en el minuto 27 gracias a la estrella turca, Hasan Satay, que lanzó un tiro raso tras una falta que el portero español no pudo intuir.

Con el marcador en contra, España jugó mejor con las bandas y con más decisión en el ataque, hasta el punto de que encadenó varias ocasiones a cargo de Alamar, Martín y López, pero el balón nunca entró dentro de la portería turca.

España continúa líder del grupo A con seis puntos, pero tiene que esperar a este martes para confirmar ese privilegio para encarar un cruce más asequible en los cuartos de final, ya que mañana jugarán Tailandia y Marruecos. Los españoles acabarán primeros del grupo si los tailandeses no ganan por más de un gol de ventaja a los marroquíes. El rival de los anfitriones saldrá del grupo C, donde China tiene casi todas las papeletas para ser primera y la segunda plaza podría ser para Rusia o México.

PARTIDO "INTENSO Y DURO"

Al concluir el partido de hoy contra Turquía, uno de los futbolistas españoles, Vicente Aguilar, declaró a los periodistas que el duelo fue "intenso y duro", y en el que los turcos "no se jugaban nada más que la honra de no terminar la primera fase con cero puntos, lo que da un punto de competitividad y nada que perder y mucho que ganar".

"Somos dos equipos que ya nos conocemos mucho. La balanza está muy igualada. Ellos han tenido la fortuna de enganchar una buena falta y la han metido. Hoy hemos jugado en ataque peor de ellos, que defendiendo son muy duros y muy intensos", apuntó.

Aguilar deseó que Tailandia no gane por más de un gol de diferencia a Marruecos para que España llegue a los cuartos de final como líder del grupo A y evite a China. "Es verdad el típico tópico de que hay que ganar a todos, pero si conseguimos llegar por el pasillo más cómodo mejor porque supone un desgaste. No es lo mismo competir contra grandes potencias como China o Brasil que competir contra Rusia, que, aunque sea la actual campeona de Europa, no tiene tanta experiencia ni tanta calidad", apostilló.

11-JUN-18

