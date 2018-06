La OCDE reclama a España que destine profesores con experiencia y talento a las escuelas más desfavorecidas

11/06/2018 - 14:36

El 90% de los docentes españoles consideran que su profesión no está valorada socialmente, según un informe presentado en Madrid

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El director de Educación y Competencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Andreas Schleicher, ha reclamado a España que destine profesores con talento, cualificados y con experiencia a sus escuelas más desfavorecidas para ajustar la "equidad" del sistema educativo. "España se tiene que centrar más para asegurar que los profesores más talentosos terminen en los colegios que más lo necesitan", ha afirmado.

Según el análisis del director de Educación de la OCDE, basado en los resultados del informe 'Effective Teacher Policies' (Políticas eficaces en materia del profesorados), el sistema educativo español fomenta que los profesores más veteranos y experimentados acaben trabajando en los centros menos problemáticos. "Los incentivos en España son que con el paso del tiempo puedan escoger colegios más privilegiados. En China, por contra, un profesor va a tener un colegio más complicado a cada paso que dé en su carrera", ha explicado.

Durante la presentación este lunes del informe de la OCDE en la Casa de América de Madrid, Schleicher ha advertido también del incremento del número de alumnos por aula en España, especialmente en los colegios con más dificultades. "En la mayoría de los países están intentando dar más recursos a los desfavorecidos, pero España es una excepción, aquí vemos una brecha más grande entre España y los países de la OCDE", ha señalado Schleicher.

En este sentido, los datos de la OCDE exponen que en los centros españoles con más dificultades la media de estudiantes por clase es de 28,6 mientras en colegios similares de otros países es de 24,6. Además, en España la gran mayoría de los directores de los centros con peores condiciones socioeconómicas, un 70,6%, se queja de falta de personal docente.

El representante de la OCDE ha destacado que el estudio presentado este lunes en Madrid, basado en el Informe PISA de 2015 sobre la educación a nivel mundial, contrapone los resultados de los alumnos de 15 años de países de todo el mundo con los de la primera encuesta realizada por este organismo a profesores, lo que ha permitido llegar a conclusiones sobre la relación de la situación de los docentes con los resultados académicos de su alumnado.

En ese sentido, Schleicher ha señalado que los países con mejores resultados en PISA suelen tener directores de centros "muy comprometidos con mejorar el aprendizaje de sus profesores", docentes con un periodo obligatorio de formación práctica en el aula antes de comenzar su carrera y posibilidades de desarrollo profesional para el profesorado con mecanismos de evaluación que permitan su desarrollo continuo.

También influye, según los datos de los 18 países que participaron en la encuesta a docentes realizada por la OCDE, la permanencia de los profesores en los centros: las rotaciones no contribuyen a mejorar el rendimiento del alumnado, asegura el informe. Además, la autonomía de la contratación de docentes de los colegios puede ayudar a corregir las desigualdades de rendimiento entre centros educativos por motivos socioeconómicos, aunque no sucede igual en todos los países. "En España no se tiene mucha libertad para escoger a los profesores con los que quieren trabajar los colegios, como en Japón y Corea del Sur, pero estos países tienen mejores resultados", ha apostillado Schleicher.

LA VOCACIÓN DOCENTE EN ESPAÑA

El estudio releva que el 4,2% de los estudiantes de 15 años de los países de la OCDE quieren ser profesores, un porcentaje que en España se incrementaba hasta el 5,6%, incluso hasta el 7% en el caso de las mujeres. Sin embargo, los jóvenes con vocación docente en España no son los que tienen los mejores resultados en los exámenes PISA, según ha apuntado el director de Educación de la OCDE.

"En España ser profesor no es la primera elección para los jóvenes, y no suelen ser los estudiantes con mejores notas los que quieren ser profesores", ha incidido Schleicher. El informe 'Effective Teacher Policies' demuestra que la profesión docente es más atractiva para los jóvenes de los países con mejores resultados en el Informe PISA, y también aquellos donde los profesores están más valorados. "En España, solo uno de cada diez profesores dice que su trabajo está valorado en la sociedad", ha asegurado el director de Educación de la OCDE.

La percepción de los profesores españoles sobre el valor que tiene su trabajo es una de las peores de los 25 países de la OCDE incluidos en el informe, por debajo de Portugal o Brasil. Algunos de los países que mejores resultados obtienen en el Informe PISA son también donde la profesión docente tiene mayor reconocimiento. Por ejemplo, en Singapur o Corea del Sur, casi el 70% de los profesores sí creen que su trabajo está valorado socialmente.

Para Schleicher, los buenos salarios no garantizan buenos profesores, aunque ayude, y ha señalado la creación de entornos donde los docentes puedan crecer profesionalmente e "intelectualmente atractivos" para que "la gente quiera invertir su vida" en el desempeño de la enseñanza. "Y las condiciones de los profesores las creamos con políticas, es algo que se puede dirigir con normativas y legislación", ha añadido.

Junto al informe 'Effective Teacher Policies', este lunes también se ha presentado un estudio separado titulado 'Competencias en Iberoamérica: Análisis de PISA y TALIS', que revela la feminización de la profesión docente en los países iberoamericanos, donde las mujeres son más de la mitad del profesorado en todos los niveles educativos.