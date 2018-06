Protección de Datos investiga la APP de LaLiga que usa el micrófono del móvil para detectar la piratería de partidos

11/06/2018 - 15:07

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha anunciado la apertura de actuaciones previas de investigación de oficio en relación con la aplicación móvil oficial de LaLiga, que podría vulnerar la normativa de protección de datos al solicitar a los usuarios autorización para activar el micrófono de sus móviles para detectar la emisión de partidos fraudulentos.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Así lo ha anunciado la Agencia a través de su perfil de Twitter, mientras que FACUA-Consumidores en Acción ha adelantado que su equipo jurídico ultima un escrito en el que solicitará a la AEPD su personación en el expediente que ha abierto sobre el tema.

FACUA entiende que se hace "un tratamiento desproporcionado y desleal" de los datos a los que tiene acceso el móvil, y advierte de que la APP "graba de forma indiscriminada todo tipo de conversaciones que afectan a la vida íntima de los propietarios de los móviles que la tengan instalada y de las personas que estén a su alrededor cuando se activan las grabaciones en los horarios de emisión de los partidos".

Por su parte, LaLiga ha emitido un comunicado en el que explica que "tiene la responsabilidad de proteger a los clubes y sus aficionados del fraude en la emisión de partidos de fútbol por parte de establecimientos públicos (HORECA)", unas actividades fraudulentas que suponen anualmente una pérdida estimada de 150 millones de euros para el fútbol español, según LaLiga.

En este contexto, la organización deportiva ha aclarado que ha implantado una nueva funcionalidad en su APP oficial con "el único objetivo de detectar estas explotaciones fraudulentas".

CÓMO FUNCIONA

Respecto al funcionamiento ha señalado que cuando un usuario se descargue o actualice la APP, el sistema operativo de su dispositivo móvil le solicitará a través de una ventana emergente que facilite su consentimiento para que LaLiga pueda activar el micrófono y el geoposicionamiento de su dispositivo móvil.

"Sólo si decide aceptarlo, el micrófono captará el código binario de fragmentos de audio, con el único objeto de poder conocer si está viendo partidos de fútbol de competiciones disputadas por equipos de LaLiga, pero nunca se accederá al contenido de la grabación", ha subrayado.

Asegura que activará el micrófono y geoposicionamiento del dispositivo móvil durante las franjas horarias de partidos en los que compitan equipos de LaLiga; y que no accede a los fragmentos de audio captados por el micrófono del dispositivo, "ya que estos se convierten de forma automática en un código binario en el propio dispositivo".

LaLiga ha indicado que sólo accede a este código binario, que es "irreversible" y no permite obtener de nuevo la grabación de audio. "Si este código coincide con un código previo de control, LaLiga podrá saber que está viendo un partido determinado. Si no coincide, el código se elimina. Los códigos no irán referidos a su nombre, sino a su dirección IP y al ID específico que asigna la APP cuando el usuario se registra", ha apuntado.

Finalmente, ha asegurado que recordará "periódicamente" que LaLiga puede activar el micrófono y geoposicionamiento y solicitará que confirme el consentimiento, que se podrá revocar "en cualquier momento" en los ajustes del dispositivo móvil.