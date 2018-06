Escuchar a los adultos y no fallar a sus amigos, compromisos de los niños en el Congreso contra la violencia infantil

11/06/2018 - 15:14

Un centenar de niños, que han ejercido en el Congreso de 'diputados por un día', han elegido los principales compromisos que van a cumplir en el próximo año para erradicar la violencia infantil. Entre las propuestas más votadas se encuentra escuchar a sus padres y profesores y no fallar a sus amigos.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Han sido escolares, representantes de hasta ocho centros de primaria de Madrid, Ciudad Real, Toledo, Guadalajara o Valladolid, quienes han realizado sus propuestas en la Cámara, todas ellas basadas en la confianza y con el objetivo de reflexionar en su comportamiento para prevenir la violencia y el aislamiento que pueden llegar a sufrir los niños en la sociedad actual.

"Por desgracia, muchas veces se ha traicionado la confianza de alguien. Esto es muy grave, porque quien ha sido defraudado tiende a desconfiar y se encierra en sí mismo", ha lamentado el portavoz de la provincia de Ciudad Real, Santos Perona, estudiante de 6º de primaria.

El representante de Guadalajara, Mohamed Ali Agarban, también de 6º de primaria, ha explicado en su intervención la dificultad que sería "vivir sin confiar en los demás", poniendo como ejemplo a médicos, políticos o profesores, gente que, a su juicio, "va a trabajar buscando lo mejor para los ciudadanos". También, Paula Moreno, portavoz de la provincia de Toledo y estudiante de 5º de primaria, ha apelado a la confianza de los ciudadanos en los políticos que gobiernan el país o las autonomías y ha recordado que el "pueblo vota porque confía en ellos".

La confianza hacia la familia y amigos ha sido el mensaje de una de las representantes de la Comunidad de Madrid, Aurora Hidalgo. "Nos permite relacionarnos, aprender a dar y recibir cariño y tener relaciones positivas que nos ayudan a crecer como personas", ha declarado.

"NO HACERSE 'EL MAYOR' O 'EL GUAY'"

También desde Madrid, Hugo Ortuño, de 5º de primaria, ha hablado sobre los motivos que llevan a un niño a convertirse en acosador, apuntando que "la confianza hace a todos más fuertes, más libres y también mejores". "Para que puedan confiar en ti, tienes que ganártelo con lealtad y cumplir las promesas", ha apuntado su compañera Claudia Borja, de 6º de primaria.

Paula Casado ha sido la portavoz de la provincia de Valladolid, quien ha explicado que la confianza es "respeto, sencillez, amistad, intimidad, amor y amabilidad" y ha señalado que si uno no confía en nadie "la vida sería difícil y dolorosa" porque estaría "triste y enfadado con todos" y no podría "contar su ayuda, ni esperar nada de nadie con firmeza y seguridad".

Expuestas estas ideas, los escolares han decidido votar sus principales compromisos de cara a erradicar la violencia infantil y mejorar la confianza de los niños. De un total de 16 opciones, las más votadas han sido: "Cuando no podamos hacer algo, seguir intentándolo hasta lograrlo", "No hacerme 'el mayor' o 'el guay' y escuchar los consejos de mis padres y profesores" y "No fallar a mis amigos, guardar sus secretos y no hablar mal de ellos a sus espaldas y así evitar muchos conflictos".

El acto, organizado por Aldeas Infantiles, ha estado presidido por la diputada de En Comú, Mar García Puig, presidenta de la Comisión por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Congreso. Ella misma ha agradecido a los menores su "inspiración" y les ha llamado a exigir que su voz sea escuchada por las instituciones y a participar en las decisiones en las que están involucrados.

"NUESTRO DEBER ES ESCUCHAROS"

El mismo mensaje ha enviado a los niños el secretario segundo de la mesa de este órgano, el diputado de Ciudadanos Félix Álvarez, quien ha apuntado que "lo lógico" es que los niños "puedan intervenir" en la aprobación de aquellas normas que les afectan de forma directa. "Es nuestro deber escucharos", ha apuntado, para invitarles a regresar a la Cámara en siguientes sesiones.

Por su parte, la portavoz del PSOE en la comisión, Carolina Merchán, ha ratificado el mensaje lanzado por los niños acerca de la importancia de la confianza, poniendo de ejemplo la labor de los políticos. "Cuando vamos a trabajar en una ley que va a afectar a muchas personas es fundamental no fallar", ha indicado, para señalar que los representantes de los ciudadanos no pueden fallar a la gente que les ha votado ni a los compañeros de otros partidos cuando han llegado a un acuerdo. "Aunque pensemos de forma diferente", ha concluido.

Finalmente, el presidente de 'Aldeas Infantiles', Pedro Puig, ha indicado que, desde la experiencia de esta asociación en la protección de niños en situación de vulnerabilidad, la solución "no pasa únicamente por actuar cuando se produce un fenómeno, sino que hay que trabajar en la prevención, aportando por una educación en valores fundamentada en la defensa de los acuerdos de los derechos de la infancia".