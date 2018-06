La madre de Sandra Palo dice que la prisión permanente es para casos excepcionales y que las víctimas no piden venganza

11/06/2018 - 15:17

María del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo, la joven asesinada hace 15 años en un descampado de Leganés, ha destacado este lunes que la prisión permanente revisable es para casos excepcionales y que las víctimas "en ningún momento" han pedido venganza.

CASTELLÓN, 11 (EUROPA PRES)

Bermúdez ha realizado estas declaraciones ante los medios en la visita que ha realizado a Castellón para recoger esta tarde las 5.000 firmas que ha obtenido el PP en la provincia de Castellón en contra de la derogación de la prisión permanente revisable, donde ha estado acompañada de la secretaria general del PPCS, Elena Vicente-Ruix, y la presidente del PP de Castellón, Begoña Carrasco.

Según ha dicho, "seguimos luchando porque esto no se trata de colores políticos, sino de víctimas que son reales", y ha subrayado que la prisión permanente revisable es para "casos excepcionales y todos delitos de sangre".

Al respecto, Bermúdez ha señalado que "hay cosas que muchas veces hay que reírse irónicamente" cuando se produce un crimen atroz y "dicen que no hay que legislar en caliente, como dicen algunos políticos, o que las víctimas buscamos un halo de venganza". "En ningún momento, ninguna víctima ha pedido venganza, por lo menos las que yo conozco, y son 15 años conociendo muchas", ha añadido.

Según ha manifestado, hay que estar luchado juntos "porque esto es un suma y sigue", y ha recordado: "Cuando salieron los tres asesinos de mi hija yo dije que iban a volver a delinquir, y nunca me equivoqué", y ha lamentado que "el único que está cumpliendo condena es el mayor porque tenía 18 años".

NO OLVIDAR A LAS VÍCTIMAS

En esta línea, ha recordado la concentración que se realizó recientemente en memoria de su hija, aunque ha pedido que no se olvide a otras víctimas "que ya están en el olvido, pero yo desgraciadamente las tengo en el recuerdo".

Así mismo, ha destacado el apoyo que tienen a nivel social, "y con eso nos quedamos". "Vamos a seguir luchando hasta que nos quede un aliento de vida y no sé si mis hijos querrán seguir con esta lucha, pero de momento sus padres seguirán aquí", ha apuntado.

La madre de Sandra Palo ha asegurado que ya llevan recogidas en torno a 1.400.000 firmas a favor de la prisión permanente revisable y ha recordado que también entregó 1.200.000 firmas en el Congreso para que se modifique la ley del menor, "que no sé lo que ha pasado con ellas".

Finalmente, ha manifestado que hay que seguir luchado "para que no le pase a nadie más", y ha tenido un recuerdo para las niñas de Alcàsser, Anabel Segura o Rocío Wanninkhof y otras víctimas. "Es una pena porque a nuestros hijos no los hemos traído para que los asesinen", ha indicado Bermúdez, quien considera que "en EEUU se está haciendo justicia, porque hoy por hoy, en el caso de mi hija, no se ha hecho justicia y en muchos otros que conozco tampoco".

Por su parte, la presidenta del PP de Castellón, Begoña Carrasco, ha señalado que la prisión permanente revisable "no es una suerte de pena definitiva", sino que es revisable, "permite la reinserción del penado y es para circunstancias excepcionales como crímenes atroces y casos de excepcional gravedad como el asesinato de menores de 16 años, el asesinato después de agresiones sexuales, el asesinato de personas con discapacidad, y terrorismo".

Según ha dicho, es una pena que cuenta con un "amplio respaldo social porque ocho de cada de diez españoles la apoyan". "Desde Castellón hemos querido expresarle a María del Mar y a todas las víctimas nuestro respaldo y decirles que no están solos y que vamos a seguir luchando por ellos, por la dignidad, por la memoria, por la justicia y jamás vamos a cejar en la defensa y protección de las víctimas", ha concluido.