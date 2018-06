Misiones Salesianas pide a la comunidad internacional que proteja a los 152 millones de niños obligados a trabajar

11/06/2018 - 15:47

Misiones Salesianas exige a la comunidad internacional que ponga medidas para que los niños y niñas sean protegidos, se sientan seguros y puedan ejercer sus derechos, con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se celebra este martes 12 de junio. Según recuerda, 152 millones de menores son víctimas del trabajo infantil y 73 millones lo realizan en situaciones peligrosas.

"Un niño alejado de su familia, al que maltratan, es un trabajador silencioso y obediente, porque no conoce sus derechos ni tampoco otra realidad", explica la portavoz de Misiones Salesianas, Ana Muñoz. Son, según añade, niños y niñas "que realizan trabajos que no les corresponde y que se convierten en adultos antes de tiempo".

Por ello, los misioneros salesianos trabajan "para que Anderson no tenga que levantarse a las seis de la mañana de lunes a domingo para ir al mercado a vender, para que Pyalo no tenga que lavar y hacer la comida en la casa en la sirve, para que Noel no tenga que hacer ladrillos durante todo el día, para que Manuel no baje a la mina".

Según advierten, las consecuencias para estos menores obligados a trabajar durante largas jornadas, cargando pesos o manteniendo determinadas posturas durante horas, producen "malformaciones, enfermedades crónicas pero también baja autoestima e, incluso, depresión".

"Para nosotros el cambio comienza con un lápiz, una pizarra y un profesor. La educación es la base para que los menores no sean explotados, puedan transformar sus vidas y sean agentes de cambio y desarrollo", explica la portavoz de la organización.

Así se refleja en el vídeo que ha lanzado Misiones Salesianas con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, en el que indican que nunca debería hacerse a un menor la pregunta '¿Estudias o trabajas?'.