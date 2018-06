Refugiados. unicef reclama familias de acogida para los 123 menores no acompañados del 'aquarius'

11/06/2018 - 16:57

Javier Martos, director ejecutivo de Unicef Comité Español, reclamó este lunes "una derivación rápida a residencias, familias y hogares" para los 123 menores no acompañados que viajan en el 'Aquarius,' que atracará en el puerto de Valencia, para que "puedan recibir cariño y un tratamiento especializado" e instó a España a que "aumente y mejore la calidad de la atención del sistema de protección de menores".

Martos, que se mostró "aliviado" de que finalmente España acoja a las 629 personas, entre ellas los 123 menores no acompañados, que viajan en el 'Aquarius' y que no quiso acoger ni Italia ni Malta, recuerda que "los niños solos o no acompañados son especialmente vulnerables a la trata de seres humanos y a la explotación sexual. No debemos dejar que Europa se deshumanice y cierre los ojos ante una realidad de la que nos separan escasos kilómetros".

"Tener a la deriva a estas personas incumple los mínimos estándares de derechos humanos y asistencia humanitaria. Los pasajeros del 'Aquarius' buscan, como tantos otros que llegan a las orillas de Europa, una oportunidad lejos de los conflictos y de la pobreza sofocante", agregó el director de Unicef España.

Asimismo, denunció que España "como país, al igual que la mayoría de nuestros vecinos europeos, llevamos tiempo incumpliendo muchos de los compromisos alcanzados en materia de refugiados y migrantes. No se están utilizando los mecanismos previstos para reasentar o reubicar a niños en condiciones de seguridad, y tampoco se están facilitando nuevas vías legales y seguras que impidan que se sigan perdiendo vidas en el mar".

