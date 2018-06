UNICEF celebra el ofrecimiento de España al Aquarius y pide una derivación rápida a familias de los 123 menores a bordo

11/06/2018 - 17:20

UNICEF Comité Español ha celebrado que España se haya ofrecido a acoger a los 629 migrantes a bordo del Aquarius, y pide una derivación rápida a familias y residencias de los 123 menores no acompañados que se encuentran en la embarcación.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Del total de 629 personas que han sido recogidas por el barco, a las que por el momento no se ha permitido desembarcar en ningún puerto, 123 son menores no acompañados y once son muy pequeños. España ha ofrecido el puerto de Valencia para acogerles.

"Nos alivia que estas 629 personas sean acogidas en nuestro país. Entre ellas hay 123 niños solos o no acompañados que nos preocupan particularmente", ha subrayado el director ejecutivo de UNICEF Comité Español, Javier Martos.

Según precisa, los niños solos son especialmente vulnerables a la trata de seres humanos y a la explotación sexual. Por ello, considera "fundamental" conseguir "una derivación rápida a residencias, familias y hogares donde estos niños no acompañados puedan recibir cariño y un tratamiento especializado".

"Tal y como ha señalado el Comité de los Derechos del Niño, es urgente que España aumente y mejore la calidad de la atención del sistema de protección de menores", ha añadido.

UNICEF advierte de que tener a la deriva a estas personas que buscan, "como tantos otros que llegan a las orillas de Europa", una oportunidad lejos de los conflictos y de la pobreza, "incumple los mínimos estándares de derechos humanos y asistencia humanitaria".

"No debemos dejar que Europa se deshumanice y cierre los ojos ante una realidad de la que nos separan escasos kilómetros", subraya la ONG, al tiempo que recuerda que España y la mayoría de sus vecinos europeos están incumpliendo "muchos" de los compromisos alcanzados en materia de refugiados y migrantes.

"No se están utilizando los mecanismos previstos para reasentar o reubicar a niños en condiciones de seguridad, y tampoco se están facilitando nuevas vías legales y seguras que impidan que se sigan perdiendo vidas en el mar", señala la organización.