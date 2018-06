La once dedica un cupón al 50 aniversario de la universidad autónoma de madrid

El 50 aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) es el motivo del cupón de la ONCE del martes 19 de junio. Cinco millones y medio de cupones llevarán por toda España el aniversario de esta institución universitaria.

Luis Natalio Royo Paz, delegado Territorial ONCE Madrid, y Rafael Garesse Alarcón, rector de la Universidad Autónoma de Madrid, han presentado este cupón, acompañados por Javier Sainz de Murieta y Rodeyro, director de la Escuela Universitaria de Fisioterapia, Fátima Peinado, vicepresidenta del consejo Territorial de ONCE y Margarita Alfaro, vicerrectora de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura de la UAM.

Con este cupón, la ONCE se suma a los diferentes actos que se están celebrando para conmemorar este medio siglo de la Autónoma. La Universidad Autónoma de Madrid se fundó en 1968 y nació estructurada en cinco facultades: Ciencias; Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales; Derecho; Filosofía y Letras, y Medicina.

En 1971 se inauguró el Campus de Cantoblanco. En el año 1975 se funda el Centro de Biología Molecular 'Severo Ochoa', centro mixto de la Autónoma y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y en 1978 se celebran las primeras elecciones democráticas para elegir rector, siendo Pedro Martínez Montávez el elegido.

Es en el año 1988 cuando se suma a la realización de cursos de verano. Entre el alumnado matriculado en el curso 1988/89 se encontraba el actual Rey de España, Felipe VI, que cursó Derecho complementando sus estudios con asignaturas de Económicas. En 1991 se crea la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. En 2003 se pone en marcha el Programa de Universidad para Mayores y en 2009 la UAM obtiene el sello de Campus de excelencia UAM-CSIC.

De la Universidad Autónoma de Madrid han salido más de 200.000 titulados y tiene cerca de 3.000 docentes vinculados. Cada año, en esta Universidad, se leen más de 500 tesis doctorales; contando, además, con más de 300 patentes en vigor. Además, la Autónoma de Madrid ha investido 88 Honoris Causa.

La Universidad Autónoma de Madrid tiene una estrecha colaboración con la ONCE a través de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE, que está adscrita a la UAM, y se dirige a estudiantes ciegos y deficientes visuales, aunque también tienen cabida, en los cursos de Posgrado, fisioterapeutas no afiliados a la Organización. El índice posterior de ocupación laboral entre sus alumnos está cercano al 100 por 100.

