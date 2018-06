Ribó destaca la "gran solidaridad" de administraciones, entidades y ciudadanos para recibir a refugiados del Aquarius

12/06/2018 - 13:44

El alcalde de València, Joan Ribó, ha destacado este martes "la gran solidaridad manifestada" por administraciones autonómicas y locales, por asociaciones y entidades y por ciudadanos para recibir y atender a los refugiados procedentes del buque Aquarius, que navega con más de 600 inmigrantes y refugiados rescatados en el mar Mediterráneo y que atracará en la capital valenciana tras la negativa de Italia a que lo haga en alguno de sus puertos.

VALENCIA, 12 (EUROPA PRESS)

Asimismo, Ribó ha reiterado su satisfacción después de que el Gobierno español, tras la llegada a su Presidencia del socialista Pedro Sánchez, haya cambiado de opinión y permita que pasajeros como los del Aquarius lleguen al puerto de València para ser atendidos. "La primavera ya ha llegado al Gobierno del Estado. Me alegro muchísimo y lo celebro muchísimo", ha dicho en este sentido.

El primer edil se ha pronunciado de este modo tras participar en la inauguración de la Jornada sobre Compra Pública Innovadora y Responsable y Consumo Responsable, en declaraciones a los medios de comunicación tras ser preguntado por la llegada a València de los inmigrantes y refugiados que viajan en la citada embarcación.

"Cuando hablamos de cuestiones éticas, evidentemente, el tema de este barco es fundamental", ha indicado Joan Ribó, que ha afirmado que celebra que el Aquarius y los otros barcos entre los que se repartirá a sus pasajeros se dirijan a la capital valenciana. Así, ha expresado su "gozo" por "poder decir que València es una ciudad solidaria".

Igualmente, el responsable municipal ha resaltado "la gran solidaridad manifestada" desde distintos ámbitos tras conocer que València recibirá a los inmigrantes y los refugiados del Aquarius. De este modo, ha valorado la solidaridad mostrada "desde otras comunidades, por otros municipios de fuera de Valencia y de dentro de Valencia", por entidades y organizaciones y por ciudadanos de manera individual.

"Hay gente que se ofrecía, gente normal. Hoy tengo desde la Iglesia hasta los boy scouts. Muchísima gente que se está manifestando en este sentido", ha comentado Joan Ribó, que ha valorado de nuevo que el Gobierno permita ahora la llegada de los refugiados.

"AHORA ES POSIBLE"

"Me parece muy importante este tema. Esto ya lo intentamos hace casi tres años, con el caso Aylán. No fue posible porque el PP se negó. Había una oferta por parte del Ayuntamiento y de la Generalitat para que un barco de Balearia fuera a buscarlos pero no fue posible", ha explicado el alcalde, que ha subrayado que "ahora es posible".

Ribó ha considerado que el cambio de posición del Ejecutivo central muestra que "la primavera ya ha llegado al Gobierno del Estado". "Me alegro muchísimo y lo celebro muchísimo", ha dicho.