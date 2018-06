El PP acusa al Gobierno de usar la acogida del 'Aquarius' con "objetivos propagandísticos" y aconseja prudencia

12/06/2018 - 14:00

Cree que no se ha dado un buen mensaje desde España y pide a Sánchez que reclame en la UE una política de inmigración común

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha acusado este martes al Gobierno de usar la acogida del buque 'Aquarius', con más de 600 inmigrantes y refugiados, con "objetivos propagandísticos" y le ha pedido al Ejecutivo prudencia ante una decisión que ha calificado de "error".

"No es un buen mensaje aquel que consiste en decir que se van a cambiar las políticas de inmigración y respecto al tráfico de personas por parte de España", ha asegurado Hernando en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso. A su juicio, hay que "aprender de lo ocurrido en el pasado" en esta materia en España y ser "humanitariamente responsables", pero "prudentes".

Por ello, ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que intente en la UE, en el próximo Consejo de Europa que se celebrará a finales de junio, la puesta en marcha de una política de inmigración común para todos los países miembros, con el objetivos de tratar este tipo de problemas.

"Y no que cada país tome decisiones por su cuenta. Esto no contribuye a solucionar el problema, sino al contrario", ha denunciado al portavoz 'popular', quien ha insistido en el que Gobierno debería haber "pensado menos en la propaganda" y más en "hacer las cosas con sentido común".

PIDE A CALVO QUE NO MIENTA

En este sentido, ha recordado que el PP lideraba en Bruselas esta materia en base al desarrollo de países africanos, las políticas que, a su juicio, también debería hacer el nuevo Ejecutivo "para no estar siempre con parches".

Del mismo modo, ha reclamado al Gobierno que "no mienta" ni "juegue con la inteligencia de los españoles" cuando dé explicaciones sobre este caso. Hernando se refiere así a las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha justificado la actuación de España para acoger al 'Aquarius', asegurando que era la necesaria según las coordenadas de ubicación del barco.

"Esto es mentira", ha apuntado el diputado, quien ha indicado que Italia, Malta o Córcega eran las zonas más cercanas. En este sentido, ha señalado que España debe defender que "no se puede dar satisfacción a gobiernos de extrema derecha" como el italiano.

"Cuando se hacen estos gestos con publicidad y propaganda se pretenden lanzar mensajes que tienen que quedar claros", ha criticado el diputado 'popular', para insistir en que le van a pedir al Gobierno "que no mienta y que no usen gestos humanitarios con objetivos propagandísticos". "No me parece ético", ha concluido su intervención.