Ossorio pide a Pedro Sánchez que ordene la acogida a inmigrantes por CCAA

Madrid, 12 jun (EFE).- El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha pedido hoy al Gobierno nacional de Pedro Sánchez que diga el número de inmigrantes del buque 'Aquarius' que tiene que acoger cada comunidad autónoma, después de haber ofrecido el puerto de Valencia para su desembarco.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Ossorio ha dicho que la Comunidad de Madrid tiene una red de acogida a refugiados e inmigrantes que va a poner a disposición del Gobierno nacional.

"Ahora es competencia del Gobierno de la nación que nos diga cuántos refugiados, cuántos inmigrantes cada comunidad tiene que acoger", ha añadido.

En su opinión, las actividades y los gestos individuales "tienen valor" pero la acogida a inmigrantes es "un tema que tenemos que resolver entre todos y no con acciones cada uno por su cuenta".

Con todo, ha comentado que ante la situación del barco 'Aquarius' había que tomar una decisión" porque "no puede ser que porque no estén coordinados los países europeos no se actúe".