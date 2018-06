Proemaid y Proactiva Open Arms lamentan que la política migratoria de Europa sea "un puzzle con muchas piezas"

12/06/2018 - 18:37

Experta en migraciones pide sensibilizar y niega que se vaya a producir un 'efecto llamada' en España: "No van a venir millones"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Las ONG Proemaid (PROEM-AID) y Proactiva Open Arms, que operan en el Mediterráneo, han coincidido en demandar una política migratoria unificada en la Unión Europea ante el caso del buque 'Aquarius', cuyos más de 600 ocupantes previsiblemente desembarcarán en el puerto de Valencia este sábado a bordo de tres embarcaciones tras su periplo por el Mediterráneo.

"Es un puzzle con muchas piezas y las piezas van cambiando cuando el hecho es que las personas siguen saliendo y no podemos no hacer nada. Mueren porque se quedan a la deriva, esperan que pase alguna embarcación que los recoja por lo que dejarlos allí es un crimen", ha denunciado a Europa Press el presidente de Proemaid, Onio Reina.

Reina ha afirmado que Italia "tenía que haberse hecho cargo del barco" de la ONG francesa Sos Méditerranée, porque el país ha firmado los protocolos europeos existentes al respecto, y también ha cuestionado la posterior negativa de Malta a no dejar entrar el barco en su puerto, cuando se encontraba a 27 millas de la costa de este país.

"En cualquier caso, Malta no estaba obligada a facilitar un puerto seguro porque no ha firmado el protocolo. Los puertos italianos son los únicos puertos seguros que hay en el Mediterráneo para rescatar a los migrantes, a través del Centro de Coordinación de Roma", ha indicado Reina.

COSTE DE LLEGAR A ESPAÑA, 20.000 EUROS

El experto ha calificado de "económicamente inviable" el coste en combustible que supone para la ONG francesa traer el barco a España y que calcula asciende a cerca de 20.000 euros, teniendo como base los 35 euros por milla de coste que supone operar para la organización española que, fundada a finales de 2015 para actuar en Lesbos (Grecia), desde 2017 opera también en el Mediterráneo Central, en colaboración con la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH).

"Durante cinco meses trabajamos frente a las costas de Libia y nuestra idea es volver el próximo mes de agosto", ha avanzado Reina. "Calculando a lo bajo, el coste por milla recorrida es de 35 euros, por lo que si se calcula la distancia que hay que recorrer hasta llegar a España, el coste asciende a más de 20.000 euros y eso es una ruina para la ONG", ha añadido.

En cualquier caso, ha enfatizado que "el 'Aquarius' está lleno de personas y eso es lo que hay que asumir". "Si Italia no cumple con el protocolo europeo firmado en 2014 porque está desbordada, lo que tiene que funcionar es una buena política migratoria en la UE", ha argumentado.

Sobre si alguna vez se ha vivido una situación parecida a la actual, ha recordado el auto del juez instructor de la localidad siciliana de Ragusa, Giovanni Giampiccolo, que ordenó liberar el pasado mes de abril el barco de Proactiva Open Arms al señalar que el comportamiento de la ONG española "fue motivado por el estado de necesidad". El barco fue inmovilizado en el puerto de Pozzallo tras desembarcar a 216 inmigrantes y posteriormente se abrió una investigación por haber favorecido presuntamente la inmigración ilegal.

En cuanto al hecho de que últimamente se estén llevando a cabo numerosas operaciones de rescate en esta zona del Mediterráneo, Reina ha indicado que "es la única ruta migratoria que está abierta". "Antes pasaban por Marruecos o Turquía, pero esas rutas están cerradas y ahora coinciden en Libia los refugiados de guerra con los económicos", ha lamentado.

NIEGAN EL 'EFECTO LLAMADA'

"Por eso salen miles de personas por esa zona --ha relatado--. Los barcos de rescate no hacemos 'efecto llamada' porque la gente va a pasar por allí, pase lo que pase, porque viene obligados y no les queda otra opción pero Europa es demasiado egoísta. Lo que debería es cumplir con lo que se acuerda".

Por su parte, el presidente de Proactiva Open Arms, Óscar Camps, ha alabado el ofrecimiento de España para solucionar la situación lo que, a su juicio, supone "un cambio en positivo que da esperanza". "Que ciudades y administraciones hayan reaccionado con rapidez y eficacia a esta emergencia humanitaria es una buena señal de que hay algo que está cambiando", ha explicado a Europa Press.

En la misma línea, la directora del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de Comillas ICAI-ICADE, Mercedes Fernández, ha expresado a Euopa Press su "orgullo" por lo que España ha hecho. "Hay que cooperar", ha apostillado. Además, ha pedido "hacer autocrítica y dar un paso al frente" al mismo tiempo que ha insistido en la importancia de sensibilizar y no generar alarma ante un posible 'efecto llamada'. "Son 600 personas, esa cifra no es nada, no van a venir millones. Ojalá pudieran venir más", ha zanjado.

En este sentido, ha lamentado que sólo quede operativa la vía de Libia como ruta migratoria, "cuando es la más peligrosa". Sobre el futuro de la política migratoria en Europa, ha instado a "ponerse a negociar juntos" porque, a su juicio, "cada país no puede actuar por su cuenta aunque el problema es que cada Estado es soberano y el tema migratorio se suele usar con fines electoralistas, lo que clama al cielo".