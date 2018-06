El Congreso reclama más educación y mecanismos de protección contra la violencia machista en Internet entre jóvenes

12/06/2018 - 20:46

PSOE y Unidos Podemos apoyan la propuesta 'popular' a pesar de que "no aporta nada" y tiene "errores de fondo"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Congreso ha apoyado, este martes, una proposición no de ley del PP por la que se insta al Gobierno a poner en marcha medidas en materia de educación, así como mejorar los mecanismos de protección contra la violencia machista a través de Internet y, preferentemente, entre los jóvenes.

El texto, que ha contado con el voto favorable de todos los partidos, a excepción de PDeCAT que se ha abstenido, ha sido transaccionado con Unidos Podemos, Ciudadanos y Foro Asturias y en él se llama al Ejecutivo a "seguir impulsando" la concienciación y la formación para la igualdad tanto de los adolescentes como de sus padres, madres y docentes. Además, se piden campañas específicas en medios digitales, utilizando el contexto vital de los propios adolescentes, para informarles del valor de la privacidad y su relación con la ciberseguridad.

La portavoz de Igualdad de los 'populares, Carmen Dueñas, ha destacado tres datos: que en 2017 266 menores fueron enjuiciados por violencia machista; que las redes sociales son, según el informe de la Fiscalía, el principal medio de comunicación de los adolescentes "facilitando el control y la presión sobre su pareja"; y que el 27% de los jóvenes españoles, según el Centro Reina Sofía, consideran la violencia machista como un comportamiento normal.

Además, ha destacado que en el caso del mundo digital, la violencia psicológica o "de control", así como la sexual, con "sextorsión y pornovenganza", son las más preocupantes. "Hemos avanzado mucho, pero entendemos como fundamental seguir avanzando en educación en valores, respeto y no discriminación", ha señalado.

Por ello, el texto apoyado por la mayoría de la Cámara pide al Gobierno que convoque el Observatorio de Convivencia Escolar y lo dote de medios y mecanismos para poder hacer efectivas las funciones que le corresponden; y propone promover en los centros educativos el desarrollo de planes de convivencia escolar para prevenir la violencia de género en los centros.

"Reforzar y ampliar en materia de Educación, los valores igualitarios y la educación afectivo-sexual obligatoria en todos los niveles educativos" y "establecer mecanismos que garanticen la aplicación de protocolos de actuación y de mediación en los casos de violencia de género en todos los centros educativos"; así como "suprimir de los libros de texto y del material educativo en general aquellos contenidos y elementos que perpetúen un modelo machista", son otras de las medidas que se incluyen en este sentido.

PREVENIR EL 'GROOMING'

Pero la iniciativa recoge también medidas relacionada con este tema pero que afecta a otros sectores. Así, pide evaluar intensificar campañas para prevenir el 'grooming', o el engatusamiento de menores por parte de adultos a través de las redes sociales; o reforzar la difusión de recursos de apoyo, anónimos y online, que sirvan para formular consultas o denuncias.

Algunas de estas medidas, según señala el texto, deben estar en connivencia con lo aprobado en el Pacto de Estado contra la violencia machista. En este sentido, Dueñas se ha dirigido a la bancada socialista para defender las críticas que, desde el PSOE, se han realizado contra la inacción del Gobierno a la hora de poner en marcha este acuerdo.

Así, Dueñas ha recordado que la violencia de género ha sido uno de los "ejes de trabajo" del expresidente Mariano Rajoy y ha señalado que su Ejecutivo cumplió con la partida comprometida para poner en marcha las medidas del pacto. "Las políticas públicas de violencia de género están en marcha y los PGE hechos", ha declarado antes de desear suerte a la nueva ministra de Igualdad, Carmen Calvo, en sus funciones.

La intervención de la portavoz 'popular' se ha llevado las críticas de su homóloga socialista, Ángeles Álvarez, que ha considerado que Dueñas ha dedicado "mucho más tiempo" a "atacar al Gobierno" que en defender el texto que se ha debatido. "Es lo que le importan las víctimas", le ha recriminado.

JÓVENES MÁS CONCIENCIADAS

En cuanto a la medida, la diputada del PSOE ha señalado que han decidido aportarla aunque se trata de una iniciativa "placebo", es decir, "no hace daño, pero no hace nada". "No les podemos pedir en la oposición lo que no han hecho como Gobierno", ha declarado Álvarez, para quien el PP no es consciente de las necesidades de la sociedad en esta materia.

Desde Unidos Podemos han planteado en el debate que la proposición no de ley del PP parte de un error "de fondo" que es el de suponer que la juventud es más violenta porque cada vez ser registran más denuncias y enjuiciamientos. La portavoz en materia de Igualdad del grupo confederal, la diputada de En Marea Ángela Rodríguez, ha señalado que las cifras que ahora se presentan determinan justo lo contrario: que la juventud está más concienciada y, por tanto, denuncia más.

"Deducir que esta generación es más violenta es falaz", ha declarado, para señalar que debe ser "importantísimo" educar a los jóvenes en valores de igualdad. En este sentido, ha señalado que se trata de educar a los menores en "valores distintos" que se puedan recoger "en cualquier asignatura y en cualquier modelo educativo". A su juicio, eso sí es la "patria" y no las clases de "pasodoble" o las "figuras de plastilina" para "enaltecer la bandera". "Tienen que actualizarse", ha apuntado Rodríguez.

LA ESCUELA "FUNDAMENTAL"

Por su parte, la portavoz de Infancia y Adolescencia de Ciudadanos, Virginia Salmerón, ha denunciado que la violencia de género en la juventud es "real" y ha señalado que el ciberespacio puede convertirse en un vehículo de conductas delictivas. A su juicio, la labor de los miembros del Congreso es no permitir que "las redes perpetúen roles de control y sumisión a personas".

También el portavoz del PNV en este debate, Joseba Agirretxea, ha señalado que los políticos no pueden cerrar los ojos a una situación que es nueva por el medio que utiliza y que puede suponer una "ventaja" para quien pretende ejercerla. En este sentido, ha defendido el papel de la escuela como "fundamental" para que esto no sea más que algo que "ocurrió en el pasado" a pesar del avance de las nuevas tecnologías.

Para el portavoz de ERC en esta materia, Joan Olòriz, el planteamiento de Unidos Podemos es más "estructurado" que el realizado por el PP, de ahí que su partido haya decidido abstenerse en la votación; mientras para Foro ha destacado en su intervención la posición "decisiva" y de "liderazgo" del Gobierno en esta materia.

Finalmente, la representante de Compromís, Marta Sorlí, ha recriminado a los 'populares' que determinen que la violencia machista es "cosa de adolescentes y de móviles" cuando, a su juicio, las nuevas generaciones y, concretamente, las mujeres, tienen mayor sensibilidad sobre este tema, mientras que las nuevas tecnologías son usadas por todos los públicos.