Pedro Duque: "Todas las decisiones políticas deberían hacerse sobre el conocimiento que solo proporciona la ciencia"

13/06/2018 - 13:51

Afirma que el caso del máster de Cifuentes es "puntual" y "no debería manchar el prestigio" de las universidades pero "bueno no es"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha defendido que "todas las decisiones políticas" que se tomen deberían hacerse con la información que da el "conocimiento actual y verdadero que solo proporciona la ciencia".

Duque ha realizado esta reflexión en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha dejado claro que no está de acuerdo con la homeopatía al considerarla una "creencia mágica". "La ciencia del mundo, hace décadas que ha descartado completamente que los productos homeopáticos tengan efecto ninguno", sostiene el ministro.

Aunque el máximo responsable del departamento de Ciencia traslada esta labor a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón: "A partir de ahí, las medidas que tome el Ministerio de Sanidad, las hará atendiendo a otros factores que ellos tengan en cuenta, pero la ciencia no tiene duda ninguna".

Durante la entrevista, el ministro ha hecho hincapié en cuáles son las prioridades para su Ministerio, entre las que destaca el aumento de la inversión en Ciencia e Innovación, la ejecución de los presupuestos actuales y la supresión de las trabas administrativas.

AUMENTAR LA INVERSIÓN

Con respecto a un aumento del presupuesto destinado a esta materia, Duque señala que sí se puede aumentar la inversión, aunque "no de forma inmediata". "Será a partir del ejercicio que viene, sin embargo, tenemos unas buenas bases, tenemos acuerdos parlamentarios en los que nos podemos basar", añade Duque, y recuerda que hay unos "objetivos de inversión muchos altos que los actuales".

"Después tenemos unos centros de innovación, universidades y empresas que lo que piden ahora es algo más de flexibilidad en utilizar los fondos existentes", continúa el ministro, que se refiere con esto a los "diversos controles que hay en la Administración Pública".

FLEXIBILIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Precisamente, el titular de la cartera de Ciencia e Innovación espera que "dentro de muy poco" se lleve a cabo una "agilización" o "supresión" de estos trámites administrativos que los centros de investigación han de pasar previamente para poder realizar un gasto --como es el requerimiento de Intervención Previa, al que están sometidos los órganos públicos autónomos (como los Organismos Públicos de Investigación)--, que son "mucho más severos" que en otros países y que generan "retrasos" en su labor científica.

"Es exactamente lo que se necesita ahora", comenta Duque, que además avisa de que "la supresión de pasos administrativos no dependen de la aprobación de los presupuestos".

Con menos de una semana en el puesto, Duque ya se ha reunido con los directores de todos los Organismos Públicos de Investigación (OPI), quienes no le han convencido de que la ciencia "se muere". "En absoluto, me han convencido de lo contrario, de que el estado de la producción científica, tanto en los OPI como en las universidades, está a muy buen nivel, y que ahora mismo lo que piden es más comprensión para que puedan ir a la velocidad que requiere la ciencia y la innovación", apunta.

Duque también aboga por alcanzar un Pacto por la Ciencia. Por el momento, asegura que está intentando recabar información de los pactos aprobados ya por el Congreso y el Senado. "Están aprobados ya, es cuestión de ponerlos en práctica", manifiesta el ministro. A su juicio, este Pacto debería incluir "un compromiso de incremento de la inversión en el conocimiento aplicado, cuando se pueda incrementar, a un ritmo más alto, y un compromiso de no reducción, las dos cosas tienen que ir juntas al principio".

PRIORIDAD: ATRAER TALENTO JOVEN

Preguntado sobre la 'fuga de cerebros', admite que el regreso de investigadores a España no se puede "arreglar a muy corto plazo", pero insiste en que hay planes pensados para hacerlo posible. En este sentido, considera que la prioridad es atraer talento joven, o en otras palabras, "gente muy valiosa que está justo por debajo del científico mediático, pero muy arriba en la ciencia".

Para poder convencerles de que vuelvan a España, dice que les hablaría de "cosas concretas", como de las instalaciones apropiadas y los programas científicos en los que "todavía hay hueco para más científicos" con los que cuenta el país.

EBAU EN EXTREMADURA

Otra de sus competencias es Universidades. Preguntado sobre qué le parece que miles de alumnos en Extremadura hayan tenido que repetir las pruebas de acceso a la universidad, el ministro es prudente: "Me gustaría, antes de expresar mi opinión, poder hablar con el rector, es muy difícil saber exactamente qué ha pasado, no se puede estar siempre haciendo caso al que hace más ruido, me reservaría mi opinión personal hasta que no sepa más".

Además, recuerda que las universidades tienen una "autonomía" en la que no puede "inmiscuirse" y que, si él mismo fuera estudiante, estaría "enfadadísimo".

También ha hablado sobre el caso del máster de Cristina Cifuentes. En su opinión, este caso "parece ser puntual y con unas muy pocas personas implicadas", por lo que "no debería manchar el prestigio de la Universidad Rey Juan Carlos ni ninguna otra". "Hay que ponerlo en el contexto en el que es, no estamos hablando de generalización", sostiene el ministro que, no obstante, concluye que el caso, "tal como se ha presentado, bueno no es" para la Universidad.