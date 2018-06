Sant antoni de portmany presume de sol y atardeceres en el cupón de la once

13/06/2018 - 17:37

Sant Antoni de Portmany presume de paisaje, atardeceres y playas protagonizando el cupón de la ONCE del miércoles 27 de junio. Cinco millones y medio de cupones divulgarán por toda España esta localidad de la isla de Ibiza.

Josep Vilaseca, delegado territorial de la ONCE en Baleares; Inmaculada Caro, consejera territorial de la ONCE, y Mariano Torres, director de la organización en las Pitiüses, así como el alcalde de Sant Antoni, José Tur, y Neus Marí, concejal de Servicios Sociales, han presentado hoy este cupón.

Sant Antoni de Portmany se encuentra al oeste de la isla de Ibiza. Habitado ya desde la época de los púnicos, aunque se han encontrado restos anteriores, los romanos llamaron 'Portus Magnus' a la localidad. Con los árabes, se impulsó la agricultura. Y en 1235 llegan a Ibiza las tropas de Jaime I el Conquistador, lo que supone adoptar la religión cristiana y la cultura catalana.

En la actualidad es uno de los principales centros turísticos de la isla de Ibiza. El visitante puede disfrutar de sus playas, Cala Salada, Es Pouet, S'Arenal, Cala Gració o Cala Gracioneta, pero también de sus atardeceres y del paseo marítimo, así como de su patrimonio histórico y etnográfico, clave en la conservación y transmisión de arraigadas tradiciones.

