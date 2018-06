Jake reynolds, instituto para el liderazgo en sostenibilidad: "la idea de que la sostenibilidad es un coste está desapareciendo rápidamente"

13/06/2018 - 19:23

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

Jake Reynolds, que dirige el área de Economía Sostenible del Instituto para el Liderazgo en Sostenibilidad (CISL, por sus siglas en inglés), una institución que pertenece a la Universidad de Cambridge y que lleva 25 años asesorando líderes de la empresa y la política, pronunciará mañana, jueves, en Madrid la conferencia inaugural del seminario '¿Cómo avanzar hacia una economía más sostenible e inclusiva?: la propuesta de los actores', promovido por el Colegio de Economistas de Madrid (Cenad).

Reynolds considera que la economía actual tiene éxito en muchos aspectos pero, si no recibe la orientación correcta, no podrá garantizar la prosperidad a las generaciones futuras. Por ello, sostiene que "la idea de que la sostenibilidad es un coste está desapareciendo rápidamente"

"Tendrá que satisfacer las necesidades de una población de no menos de 9.000 millones de personas, que se calcula que habrá en torno a 2050, a través de un modo de actuar que sea socialmente justo y respetuoso con los límites medioambientales, todo ello adaptándose a un clima más caliente y menos predecible. No es un desafío cualquiera, es el mayor reto al que se ha enfrentado nunca la humanidad. Actualmente no estamos en vías de lograrlo", señaló en una entrevista que publicó 'Soziable'.

El seminario que se celebra mañana, en el que colabora Social Go, analizará estos retos, los que plantean el cambio climático, la contaminación atmosférica, el mantenimiento de tasas elevadas de desempleo o el aumento de la desigualdad. Los organizadores recuerdan que existen iniciativas mundiales muy relevantes, como la implantación a nivel mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con metas ambiciosas que tendrán un impacto en la dirección de reducir los efectos negativos.

"Sin embargo, desde Naciones Unidas se llama la atención sobre el riesgo real de no alcanzar estas metas si no se introducen medidas más estructurales. Hablamos de la reorientación de políticas públicas, de introducir incentivos en el mercado, de cambios normativos y regulatorios", advierten.

El seminario comenzará con las intervenciones de Pascual Fernández, decano del Colegio de Economistas de Madrid, y Fernando Varela, director de Social Gob, y la conferencia inaugural la impartirá Jake Reynolds.

En la primera sesión de debate, bajo el título 'Las propuestas del Sector Público', participarán expertos como Cuca Gamarra, vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Logroño, y Carlos Trías, consejero del Comité Económico y Social de la Unión Europea, y Carlos Trías, consejero del Comité Económico y Social de la Unión Europea.

La segunda sesión, 'Las propuestas del Sector Privado', reunirá, entre otros, a Emili Villaescusa, consejero Junta Directiva Cepes y presidente de la Confederacio Coperatives de la Comunitat Valenciana; Fernando Riaño, director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Corporativa de ILUNION, y Francisco Javier Garayoa. director general del Foro de Inversión Sostenible de España Spainslf.

En la tercera, 'Las propuestas de la Sociedad Civil' estarán, entre otros, Orencio Vázquez, director del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, y Amaya Apesteguía. experta en consumo ético de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

(SERVIMEDIA)

13-JUN-18

GJA