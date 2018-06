Diez ONG y cerca de 50 artistas reclaman con viñetas que los refugiados no caigan en el olvido

14/06/2018 - 15:01

Diez ONG y medio centenar de artistas gráficos reclaman con viñetas que las personas refugiadas no caigan en el olvido y rinden homenaje al recientemente fallecido Antonio Fraguas 'Forges', que hizo célebre el #NoTeOlvides.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Con motivo del Día Mundial por las Personas Refugiadas, que se celebra el próximo 20 de junio, estas organizaciones --Accem, Amnistía Internacional, Ayuda en Acción, CEAR, CONGDE, Cepaim, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón y Red Acoge-- quieren reclamar que las autoridades "no se olviden de los compromisos vigentes de protección y acogida a quienes huyen de la guerra, la violencia y la persecución".

Para esta acción han colaborado viñetistas e ilustradoras como Eneko, Laura Pacheco, Pedripol, Malagón, Monstruo Espaguetti, J.R. Mora, Mauro Entrialgo, Adene, El Lápiz Loco, Iñaki y Frenchy, María Gil, Antonio "Lumpen", Elkoko Parrilla o Pepe Medina, que han contribuido con una ilustración que comparten en sus redes sociales.

Las mismas organizaciones elaboraron hace ahora un año un documento conjunto con cinco ejes fundamentales para que el Gobierno español cumpliera con sus compromisos.

Sin embargo, avisan de que un año después de la propuesta, y dos años y medio de los acuerdos sobre reubicación y reasentamiento adoptados por el Gobierno español y el resto de los Estados de la UE, "la situación no solo no ha mejorado, sino que en algunos aspectos se ha visto agravada, cuando las personas refugiadas ya no acaparan la misma atención, ni política, ni mediática, ni social".

En este sentido, recuerdan los países europeos solo han cumplido el 33% de sus compromisos de mínimos (16% en el caso español), "mientras millones de personas están atrapadas en condiciones infrahumanas" en Turquía, Líbano, Irán, Uganda, Jordania, Grecia e Italia, donde "no se les garantiza una adecuada protección de sus derechos".

A esto suman los "constantes intentos de criminalizar y obstaculizar" el trabajo a las ONG y personas que "tratan de ejercer la solidaridad y salvar vidas en el Mediterráneo e impedir que sean devueltas con la complicidad de Europa a países como Libia, donde pueden ser torturadas y esclavizadas".

También añaden los rechazos en frontera de migrantes en Ceuta y Melilla, conocidos como 'devoluciones en caliente', por los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España.

Frente a esto, estas organizaciones esperan que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez impulse la apertura de vías legales y seguras y acabe con la política de externalización de fronteras de la UE para que quienes huyan de la guerra y la persecución "no tengan que arriesgarse a morir en el mar, en el desierto o a ser víctimas de abusos, violencia sexual y explotación a manos de traficantes, bandas armadas y redes de trata".

"La decisión tomada sobre el 'Aquarius' es un paso positivo, pero no basta con dar protección a un barco, sino que es necesario que España lidere este nuevo enfoque político en la Unión Europea", añaden.