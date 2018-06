La Audiencia de Alicante exculpa al youtuber del "caranchoa" porque la palabra no está en la RAE

Yo no me atrevería a llamar "caranchoa" a alguien que no conozco, por la calle. Porque sé perfectamente que recibiría una buena paliza.



Además, hay personas que, si se ofenden, responden con una bofetada, como en este caso.



Yo, por ejemplo, si fuera el repartidor, no me enfadaría. Si alguien me llama "caranchoa", o bien HDLGP o cualquier otro insulto, lo primero que haría sería reírme y, a continuación, preguntar: "¿Es una broma, no? ¿Dónde está la cámara oculta? ¿Es para un vídeo de YouTube, verdad?"



Lo que no es normal es que alguien te insulte, así, sin más, sin conocerte de nada y sin discutir previamente. Por lo tanto, si alguien me insulta porque sí, sin ningún sentido, sabré que se trata de una broma.



La reacción del repartidor la considero muy exagerada. Son de esas personas que se irritan con gran facilidad.