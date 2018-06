La ONU ante casos como Aquarius: "Debe prevalecer la humanidad pura y dura"

Madrid, 15 jun (EFE).- La ONU "no puede dictar la agenda, ni las políticas ni las leyes de ningún Gobierno", pero sí ha pedido a los de los países europeos una mayor implicación y trabajo conjunto en el drama de la inmigración en el Mediterráneo, porque en casos como el del Aquarius "debe prevalecer la humanidad pura y dura".

Es la opinión del secretario general adjunto de Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, quien en un encuentro con los medios en Madrid ha aplaudido "el gesto de humanidad y de solidaridad" tanto "del pueblo español" como del Ejecutivo de acoger a los 630 inmigrantes del buque Aquarius.

Aunque no ha querido opinar sobre si Europa en general o Italia en particular están vulnerando los derechos humanos en el Mediterráneo porque no es "abogado", sí ha considerado que la inmigración es un asunto en el que deben trabajar todos los países europeos juntos "y llegar a un reparto equitativo de la carga migratoria".

"Las Naciones Unidas no pueden dictar la agenda ni las políticas ni las leyes de ningún Gobierno: podemos animar, alentar, pedir a los gobiernos que se impliquen, pero no dictar lo que tienen que hacer", ha puntualizado el jefe de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la ONU (OCHA).

Preguntado por si su organismo piensa condenar públicamente la actitud del Gobierno italiano, que rechazó el desembarco de los inmigrantes el pasado sábado, ha respondido que lo que hará será pedir a todos que "estén a la altura y cumplan con sus obligaciones bajo el derecho humanitario".

"Que sean generosos y humanos con la gente que busca refugio, que trabajen juntos, que colaboren y que además se dediquen a enfocar el problema en su origen", ha resaltado.

Porque al final, cree que atajando en origen las causas que provocan los éxodos de refugiados es cómo se resolverán las crisis humanitarias provocadas por los conflictos que asolan el mundo, y esa es precisamente la tarea que tiene encomendada como máximo responsable de la OCHA.

Sin embargo, mientras eso llega, el problema del Mediterráneo puede recrudecerse aún más si Italia sigue manteniendo su comportamiento, según alertan las ONG, ya que el cierre de la ruta del Mediterráneo central obligará a la apertura de otras vías aún más peligrosas e inseguras.

A lo que se une que cada vez se les "pone más difícil" a las organizaciones humanitarias poder desempeñar sus trabajos. "Los gobiernos tienen que asumir la responsabilidad de que se cumplan porque no se está haciendo", ha recalcado.

Naciones Unidas se enfrentará a "cualquiera que sea el problema allí donde surja", pero lo cierto es, según uno de sus dirigentes, es que la ONU ya trabaja en países como Libia para ayudando a sus autoridades a que "sepan gestionar sus problemas humanitarios".

De cualquier manera, "lo que tiene que prevalecer en estos casos es la humanidad pura y dura; si hay gente que sufre y refugiados que buscan amparo, hay que ayudarles", ha enfatizado para insistir en que "solo hay dos soluciones posibles: prevenir y lidiar con el conflicto en sí y ayudar a que los países puedan desarrollarse más deprisa y mejor para que la gente pueda cumplir sus aspiraciones".

Solo así "la inmigración podría estar en unos niveles gestionables para todos" porque, al fin y al cabo, "en la historia de la humanidad la inmigración es lo que ha ayudado a muchos países a prosperar".

Lowcock también se ha referido a los últimos escándalos sexuales que han salpicado las ONG, un problema que afecta a toda "gran organización", ONU incluida, y con el que hay que tener "tolerancia cero". "Si la gente comete estas transgresiones tenemos que dejar claro que no habrá impunidad ni inmunidad y tendrán que ser responsables de sus actos".

De hecho, la OCHA gestiona un "pequeño" fondo de un millón de euros para sufragar las investigaciones que se puedan abrir por estos casos, ya que muchas ONG no pueden afrontar los costes.

No obstante, el mayor problema al que se enfrenta son "los 130 millones de personas" que actualmente urgen su ayuda, para lo que necesita más recursos.

Por eso se encuentra en España, que el año que viene presidirá el grupo de donantes de la OCHA, para tratar de reforzar la colaboración estoy aquí precisamente para ver cómo podemos reforzar la colaboración humanitaria que presta, que hace diez años era "muchísima". Actualmente, aporta algo menos del 1 % de los recursos de la OCHA, y si eso "se pudiera aumentar un poco más, sería fantástico".

"Queremos aprovechar para ver si España quiere hacer de la ayuda humanitaria uno de los pilares de su política exterior", ha enfatizado.