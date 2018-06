Cocemfe exige trabajar por la autonomía: "hay personas con discapacidad encarceladas en sus casas"

16/06/2018 - 12:15

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Anxo Queiruga, instó este sábado al Gobierno a trabajar por la "autonomía" y la "asistencia personal" de las personas con discapacidad, ya que a día de hoy sigue habiendo personas "encarceladas en sus casas".

"Si no hay independencia no hay libertad, no podemos salir de casa", afirmó Queiruga durante su intervención en la Asamblea General de la organización, en la que estuvo acompañado por la secretaria de Estado de Servicios Sociales, María Pilar Díaz, que hasta hace unos días ocupaba el cargo de presidenta la delegación de Cocemfe en Barcelona.

Queiruga se mostró especialmente beligerante contra "el modelo actual asistencialista" con el que se aborda la discapacidad, porque, a su juicio, "nos trata como sujetos de ayuda" y se debe tender a "aumentar las ayudas a la promoción de la autonomía personal", defendió.

En este sentido, argumentó que es "imprescindible" que "las personas con discapacidad seamos las protagonistas de nuestras vidas" y añadió que "tienen que dejar de existir persnas con discapacidad encarceladas en sus casas" porque eso "no es aceptable".

También reclamó "actualizar el calendario ortoprotésico" para las personas con discapacidad física y los "baremos", ya que el actual, bajo su opinión, "restringe los derechos de muchas personas", en especial a las que tienen "discapacidad orgánica".

RECLAMA ACCESIBILIDAD

Asimismo, el presidente de Cocemfe aseguró en su discurso que "la accesibilidad debería estar asumida por todos y todas, sobre todo por las administraciones públicas". Y es que la Ley General de Discapacidad obliga desde el pasado 4 de diciembre de 2017 a que todas las infraestructuras sean accesibles, algo que actualmente se incumple.

En esta línea, pidió "un fondo estatal" para que las comunidades de vecinos lleven a cabo obras de accesibilidad para sus vecinos con movilidad reducida cuando se den complicaciones que hagan inviable que el coste sea asumido por la comunidad de vecinos.

Por su parte, la secretaria de Estado de Servicios Sociales, María Pilar Díaz, aseguró al presidente de Cocemfe que "trabajaremos de forma colaborativa", unas palabras que cobran mayor sentido si se tiene en cuenta que hasta hace una semana esta representante del Gobierno formaba parte de esta organización.

"Hace una semana hubiera asistido como delegada", destacó. Por su parte, Anxo Queiruga celebró la elección de Díaz como secretaria de Estado porque es un "hecho único en la historia" que una mujer con discapacidad ostenta esta responsabilidad.

"TRIPLE DISCRIMINACIÓN"

Asimismo, recordó la "triple discriminación" que sufren las niñas con discapacidad por su condición de menores, mujeres y tener discapacidad, al tiempo que celebró que a nueva secretaria de Estado se experta y tenga experiencia en este ámbito.

"Tiene una visión de nuestro colectivo del siglo XXI, actualizada; me consta que su elección ha sido celebrada por todo el sector de la discapacidad y el tercer sector", declaró Queiruga en declaraciones a los medios de comunicación".

Por último, aseguró que ahora "toca ponernos a trabajar" porque "las personas con discapacidad esperan que seamos capaces de cambiar su vida" y mejorar su "autonomía".

(SERVIMEDIA)

16-JUN-18

GIC/nbc