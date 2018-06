Sánchez promete actuar para renovar rtve "si el congreso no lo hace"

18/06/2018 - 22:54

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, advirtió este lunes de que su gabinete "no va a mirar para otro lado" si el Congreso de los Diputados sigue retrasando la renovación de RTVE y se comprometió a actuar "para que no se postergue" la decisión.

Sánchez lanzó este mensaje precisamente durante una entrevista en Televisión Española, recogida por Servimedia, celebrada en el Salón de Columnas del Palacio de la Moncloa y que es la primera que concede a un medio de comunicación desde que ganó la moción de censura presentada contra el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado 1 de junio.

A su juicio, la televisión pública de todos los españoles no debe estar "al albur de ningún partido" y defendió así el nuevo proceso de elección del presidente de RTVE que pretende ponerse en marcha para la sustitución del actual máximo responsable, José Antonio Sánchez, cuyo mandato -recordó- finaliza justo este viernes.

Sánchez adujo que, "igual que sería absurdo que no se renovara" el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal de Cuentas por falta de acuerdo entre los partidos políticos, debe procederse a cambiar el Consejo de Administración del ente público con el nuevo sistema propuesto por la mayoría de los partidos políticos.

El nuevo presidente del Gobierno manifestó su "compromiso" en esta materia para que los medios de comunicación públicos sean también "plurales" y reclamó al Congreso "que ponga en marcha la selección de esos miembros del Consejo de Administración".

"A nosotros nos gustaría que ese acuerdo se fraguara esta semana en el Congreso", dijo. "Pero si el Congreso no lo hace, el Gobierno de España no va a mirar para otro lado para que no se postergue la renovación de RTVE".

(SERVIMEDIA)

18-JUN-18

PAI/MML/gja