Carmena garantiza la transparencia del referéndum de la Policía Municipal

Madrid, 19 jun (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha garantizado hoy la transparencia y limpieza del referéndum en el que los policías municipales madrileños votarán el preacuerdo de convenio colectivo.

Carmena, a pesar de que el Ayuntamiento no organiza esta consulta que celebrará esta semana, ha pedido a los sindicatos que no tengan "preocupación", porque "siempre se hacen las cosas bien".

Cuando la alcaldesa ha llegado al Centro Integral de Formación en Seguridad y Emergencias (CIFSE) a visitar a la 47 promoción de Policía de Madrid, un grupo de personas la estaban esperando con una pancarta que decía "Respeto para Policía Municipal".

Una de estas personas, Luis Antonio Muñoz, del Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM, le ha dicho que estaba descontento con el preacuerdo alcanzado por el Ayuntamiento con tres de los cinco sindicatos del Cuerpo -UGT, CCOO y Unión de Policía Municipal (UPM)- sobre el futuro convenio colectivo, un texto que no refrendan los mayoritarios CPPM y CSIT.

"Lo que pedimos es que en el referéndum sea limpio, sea personal y que nos garantice la transparencia", ha dicho, a lo que Carmena ha contestado: "Ten la seguridad de que eso será así". "No tengáis preocupación", ha añadido.

Muñoz ha seguido diciendo a Carmena que "esto es una democracia y usted sabe que al final el cambiar los documentos, la negociación y el contenido, usted que ha sido magistrada, sabe que se puede incluso llegar a impugnar". "No es ni el momento ni la situación", ha continuado la alcaldesa.

"Cuando estamos en convenio es una situación muy particular y delicada y yo no quiero interferir. No es un buen momento para hablar, porque hay muchos matices a tener en cuenta. Simplemente os digo que podéis estar tranquilos, siempre se hacen las cosas bien", ha dicho Carmena, para después entrar al acto.

En éste, les ha trasladado a los agentes que su intención es la de escucharles, por lo que les ha propuesto hablar después en grupos de forma informal para que les trasladasen sus reivindicaciones.

Después, en declaraciones a los periodistas, la alcaldesa ha señalado que se siente "orgullosa" de la Policía Municipal de Madrid y ha abogado por ser conscientes de que "está extraordinariamente bien valorada en Madrid y por mí misma".

Preguntada sobre si tiene un pálpito sobre lo que ocurrirá en el referéndum sindical, ha explicado que ella es "muy prudente", pues "lo sindical es lo sindical y la autoridad no debe inferir".

"Sólo intentar dar el mejor marco para que todo llegue a buen fin", ha expresado.