Eunavformed cree que salvar a migrantes cerca de Libia fomenta las salidas

Roma, 19 jun (EFE).- El almirante italiano Enrico Credendino, el comandante de la operación militar de la Unión Europea en el Mediterráneo central "Sofía", advirtió hoy de que los barcos que socorren a migrantes cerca de las costas de Libia "de alguna manera incentivan las salidas".

Credendino inauguró el foro semestral denominado Shade Med (Shared Awareness and De-confliction in the Mediterranean) y organizado por Eunavformed, la operación militar con la que la UE trata de combatir las redes de tráfico de inmigrantes en el Mediterráneo, que tiene su sede en Roma.

En declaraciones al margen de este foro, Credendino afirmó que las ONG que socorren a inmigrantes deben "atenerse a las reglas del derecho internacional" y añadió que cualquier embarcación que salve a migrantes y refugiados en zonas próximas a Libia "de alguna manera incentivan las salidas".

"No hay que incentivar las salidas desde Libia. Es preciso regular lo que ocurre en el mar para evitar que los traficantes se sientan con opciones para enviar a inmigrantes al mar", afirmó.

En su opinión, los rescates deben coordinarse "de manera inteligente para salvar a los seres humanos pero también para frenar a los traficantes" y, en este sentido, dijo que la operación europea "Sofía" es eficaz a la hora de combatir estas prácticas delictivas.

Cifró en 150 a los traficantes detenidos desde el inicio de la operación a finales de 2015 y que ya han sido entregados a las autoridades judiciales italianas, y mencionó que en este tiempo se han destruido 550 barcazas utilizadas por traficantes de personas.

Además, se ha salvado a 45.000 personas, "un 10 % del total de los inmigrantes", una cifra "modesta que no incentiva" el "efecto llamada".

Credendino defendió que el entrenamiento que lleva a cabo esta operación europea con los guardacostas libios es clave porque les dota de la capacidad de afrontar "lo que ocurre en sus aguas" y dijo que desde que se les forma "ha habido una gran reducción del número de muertos en el mar".

"La mayoría de los fallecimientos ocurría en las aguas territoriales libias, donde solo los libios pueden intervenir. Por eso es importante adiestrarlos; hasta ahora hemos entrenado a 213, el objetivo es formar a 500 antes de final de año", aseguró.

El vicesecretario general del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, el español Pedro Serrano, argumentó que la operación "Sofía" es "uno de los elementos de la UE para contribuir a la crisis migrante y a la seguridad en el Mediterráneo central", y ayuda en cierta manera "a la estabilidad de Libia".

Por su parte, el jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones en Libia, Othman Belbeisi, señaló que en lo que va de año 14.330 migrantes han llegado a Italia por mar desde Libia.

Explicó que de los inmigrantes y refugiados que habitualmente parten de Libia un 90 % son adultos y un 10 % niños, y de estos el 44 % viaja acompañado de algún familiar mientras que un 56 % lo hace solo.