España ha concedido el asilo a 30 menores migrantes solos en cinco años, según Save The Children

19/06/2018 - 16:32

El Gobierno español tramitó poco más de 100 solicitudes de asilo de niños que han llegado solos a España en los últimos cinco años, de las cuales aprobó 30, según informa Save The Children con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se celebra este miércoles 20 de junio.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"El hecho de que en los últimos cinco años sólo se hayan tramitado apenas 100 solicitudes de asilo de niños y niñas no acompañados es muy significativo y demuestra que los niños no tienen acceso al procedimiento por falta de información o asesoramiento jurídico", ha afirmado el director general de Save the Children, Andrés Conde.

Además, ha señalado que la llegada del barco Aquarius el pasado fin de semana ha puesto de relieve que los niños y niñas que viajan solos son "los más vulnerables" y que "están expuestos a todo tipo de peligros".

Por ello, pide al Gobierno de Pedro Sánchez que, "de forma coherente con su solidario gesto", promueva más iniciativas para que la infancia migrante y refugiada llegue de manera segura al país a través de los programas de reubicación y reasentamiento, los corredores humanitarios y la tramitación de las solicitudes de asilo a través de los consulados en el exterior.

En concreto, propone al Gobierno que adopte una nueva Ley de Asilo, o de manera temporal se desarrolle un Reglamento para la Ley de 2009, que cuente con un enfoque de infancia que asegure un procedimiento específico para los menores no acompañados que están en necesidad de protección internacional y de la protección que el estatuto de refugiado conlleva.

También solicita que los menores de edad que llegan acompañados de sus familias tengan acceso autónomo para solicitar asilo, ya que hasta ahora su solicitud depende de la de sus padres; y que se les proporcione información sobre la protección internacional en un idioma que comprendan y con un lenguaje que se ajuste a su edad.

Asimismo, plantean al Ejecutivo que se garantice el acceso a un abogado a todos los niños y adolescentes migrantes y que se creen recursos específicos para los menores que solicitan protección internacional bajo los recursos de acogida gestionados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

España ha acogido a un 16 por ciento de las 17.337 personas que se había comprometido a acoger dentro del programa acordado por los Estados miembros de la Unión Europea para la reubicación y reasentamiento de 160.000 refugiados. De las 2.792 personas acogidas, una treintena son menores no acompañados que habían llegado a las costas de Italia y Grecia, según indica la ONG.

En este contexto, Save The Children recuerda al presidente del Gobierno que tiene ahora "una oportunidad" para impulsar "un nuevo mecanismo de reparto de responsabilidades" entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo del próximo Consejo Europeo, que se celebrará los próximos días 28 y 29 de junio.