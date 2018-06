El Ayuntamiento todavía no sabe el número inmigrantes de Aquarius que acogerá

Madrid, 19 jun (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha explicado esta mañana que todavía no tienen "datos concretos" sobre la cifra de inmigrantes, que iban a bordo del buque Aquarius, que el Ayuntamiento acogerá en la ciudad.

"No, todavía no. No tenemos ningún dato concreto", ha dicho la alcaldesa en declaraciones a los periodistas, después de visitar a la 47 promoción de Policía de Municipal de Madrid, en un acto celebrado en el Centro Integral de Formación en Seguridad y Emergencias (CIFSE).

No obstante, ha explicado que sí saben el "número importantísimo" de personas que llegan, no por la vía de Valencia, sino por la del sur y el aeropuerto y las que han pedido el asilo. "No os puedo decir el dato, pero prácticamente son muchos", ha apuntado.

"Pero del colectivo del Aquarius no tenemos información ninguna", ha indicado Carmena.