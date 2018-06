La nueva secretaria de estado de servicios sociales asegura que luchará "por normalizar la discapacidad"

19/06/2018 - 18:00

María Pilar Díaz, recién nombrada secretaria de Estado de Servicios Sociales, la primera mujer con discapacidad que ostenta ese cargo, asegura en su primera entrevista que luchará "por normalizar la discapacidad", que trabajará "con el movimiento asociativo porque es de donde yo provengo" y que su nueva responsabilidad es como "poder escribir mi libro de los deseos".

Díaz explicó a Servimedia que no se le olvidará nunca el dia que recibió la llamada de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón. "Por la mañana operaban a mi marido para extirparle un tumor. El médico salió y me dijo que era benigno, que estaba curado. Luego, por la tarde, me telefoneó la ministra para ofrecerme ser la nueva secretaria de Estado de Servicios Sociales. Fue un día redondo, primero por lo de mi marido y luego por la llamada".

Díaz López, que nació en 1966, es desde 2016 presidenta de la Federación de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Barcelona (Cocemfe Barcelona) y también dirige el Observatorio de la Discapacidad Física y Orgánica. Además, es diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Barcelona con estudios de posgrado en Comunicación y Liderazgo Político en la Universidad Autónoma de Barcelona.

"Mi nueva responsabilidad es muy amplia y voy a trabajar de forma transversal. Si hablo de la juventud, también lo haré de la juventud con discapacidad, de la familia, pues también de las familias con discapacidad. No quiero preocuparme solo de la discapacidad, pero la discapacidad ha marcado mi vida. Mi gran objetivo será normalizar la discapacidad, romper estereotipos", agregó la nueva responsable de Servicios Sociales.

Aspira también a ser "el rostro de las reivindicaciones de las personas con discapacidad, de esas personas que no reivindican porque no están empoderadas" y asegura que ella tiene en cuenta " a toda la discapacidad, no sólo a la fisica, sino a todos".

Habla de sus años de formación, de sus clases en la Universidad de Barcelona "enseñando a entender la discapacidad" y de su relación con el tejido asociativo de la discapacidad. "Formo parte de él, cómo no voy a contar con ellos si ellos son las personas con discapacidad", asevera con rotundidad y añade que denunciará cuando no haya accesibilidad, no dudará en alzar la voz para que que las personas con discapacidad avancen en derechos y en igualdad.

Confiesa que ya ha empezado a trabajar y que la secretaria de Igualdad, Soledad Murillo, ya se ha encontrado sobre su mesa una propuesta de ella "para que se legisle sobre el derecho a la maternidad y la baja para madres y padres con discapacidad".

19-JUN-18

