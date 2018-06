Save the children exige a trump que deje de separar familias en la frontera con méxico

Save the Children pidió este martes al presidente del Gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, que ponga fin a las "separaciones forzosas" de familias que cruzan la frontera con México y denunció el trato que están recibiendo los niños y niñas cuando son custodiados por las autoridades norteamericanas.

"Separar a un niño de su familia innecesariamente es inhumano, traumático e inaceptable. El cruel acto de la separación puede tener consecuencias muy graves a nivel social y emocional sobre el niño y su familia durante días, meses o años", denunció la ONG en un comunicado.

Carolyn Miles, directora de Save the Children en Estados Unidos, aseguró que "los niños que viven en instituciones lejos de sus familias son altamente vulnerables a abuso físico, psicológico o emocional, que pueden derivar en enfermedades a largo plazo", y apeló a que este país "siempre ha acogido a personas de otros países durante casi sus 250 años de historia".

Por eso, pidió a Trump que ponga fin a las separaciones familiares "en todos los casos en los que sea posible y que minimice al máximo el periodo de separación cuando esta ocurra", añadió Miles.

Save the Children apoya la llamada 'Keep Families Together Act', una propuesta de Ley que evitaría la separación innecesaria de los niños de sus padres y contemplaría personal especializado en trauma y desarrollo infantil para garantizar que los niños reciban la atención que necesitan.

