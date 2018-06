El Gobierno desconoce cuándo estarán los informes que avalarían si hay riesgo para desmantelar Castor

19/06/2018 - 18:55

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que no sabe cuándo estarán disponibles los informes medioambientales que demuestran si existe o no riesgo para desmantelar las instalaciones del almacén de gas submarino de Castor porque desconoce dichos documentos.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Así lo ha afirmado durante la primera Sesión de Control al nuevo Gobierno en el Senado, al ser preguntada por el senador de ERC Miguel José Aubà Fleix, sobre la fecha prevista por el Gobierno para que estén estos informes disponibles.

"Todavía no lo sé y le voy a explicar por qué", ha iniciado su intervención la ministra. Según ha recordado Ribera, la información disponible que hay sobre Castor es la elaborada por la Universidad de Harvard y del MIT, que relacionaba la inyección de gas realizada en la zona con la aparición de seísmos. A la vista de los resultados de esos informes, según recuerda Ribera, se anunció el "compromiso" del anterior Gobierno para ver en qué condiciones de seguridad se podía desmantelar el almacén.

Pero con respecto a estos documentos anunciados por el anterior ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que estudiaría los riesgos y garantías de desmantelar el proyecto, ha dicho: "No conozco esos informes, no los tengo, no los he encontrado". Y ha añadido que tampoco sabe a quién se han encargado pero que espera "tener respuesta lo antes posible".

"Mi compromiso es ver dónde estamos, entender las conclusiones que se derivan de esa información, y si no hay informes, encargarlos", ha agregado la ministra, que también cuenta con el resto de grupos para "oír sus reacciones, comentarios y recomendaciones".

En cualquier caso, el senador de ERC ha pedido al nuevo Gobierno que sea "coherente" en este asunto, dado que ha recordado que el PSOE reclamaba un "calendario transparente" para desmantelar Castor. Aubà Fleix también ha aprovechado para pedir al nuevo Gobierno que no cargue en la factura del gas la indemnización interpuesta a la empresa promotora del proyecto y que impulse una Comisión de investigación sobre el mismo.

En su réplica, Ribera ha insistido en que se compromete a "recabar toda la información" sobre el almacén de gas, "a consolidar la que existe y a encargar la que no existe", pero también a compartirla, a diseñar y a participar en "escenarios de alternativas", así como a escuchar a los grupos parlamentarios antes de tomar una decisión.