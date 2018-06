Ribera desconoce si se podrá desmantelar el almacén de gas 'castor'

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, admitió este martes en el Pleno del Senado que desconoce qué informes pudo haber encargado el Gobierno anterior para tomar una decisión sobre si desmantelar o no el almacén subterráneo de gas 'Castor', situado frente a las costas de Vinarós (Castellón).

Ese almacén entró en hibernación preventiva en octubre de 2014 tras la serie de terremotos que se produjeron en la zona durante los trabajos previos para que pudiera empezar a recibir combustible. Entonces, el Gobierno reconoció una compensación de 1.350 millones a la promotora (Escal UGS, participada por ACS), que ha sido asumida por Enagás para, posteriormente, ser retribuida durante 30 años por el sistema gasista.

Ribera se estrenó esta tarde en una sesión de control al nuevo Gobierno ante el Pleno del Senado y respondió a dos preguntas de senadores, entre ellas una de Miguel José Aubà (Esquerra Republicana) sobre la fecha prevista por el Ejecutivo para que estén disponibles los informes medioambientales que demuestren si existen riesgos apra desmantelas las instalaciones de 'Castor'.

"Todavía no lo sé", comenzó respondiendo Ribera, quien añadió que expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y de la Universidad de Harvard indicaron en mayo del año pasado, por encargo del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que no había certeza de que el desmantelamiento de 'Castor' se hiciera sin riesgos sísmicos, por lo que el departamento dirigido entonces por Álvaro Nadal anunció que recabaría nuevos informes técnics para saber cuándo y en qué condiciones podía desmantelarse el almacen.

"A fecha de hoy, no conozco esos informes, no los tengo, no los he encontrado, todavía no tengo constancia de a quién se han encargado y en qué momento están", admitió Ribera, quien agregó que se compromete a recabar información o encargar "rápidamente" informes si no existen, así como a compartir la documentación con los parlamentarios.

"Espero tener una respuesta lo antes posible", apuntó, antes de indicar que así lo hará "antes de tomar ninguna decisión al respecto".

