SERES y CECP en 'CEOs for Good': "Las empresas son las más preparadas para crear una sociedad con menos desigualdad"

20/06/2018 - 13:31

La Fundación SERES y CECP han organizado este miércoles 20 de junio en Madrid la jornada 'CEOs for Good' en la que, además de presentar su alianza de colaboración, han llevado a cabo un diálogo sobre el papel de los CEOs en las empresas y las cualidades con las que éstos deben contar, así como sobre su rol en la sociedad.

El acto ha contado con el presidente de la Fundación Garrigues y Patrono Emérito de la Fundación SERES, Antonio Garrigues Walker, el presidente de la Fundación SERES, Francisco Román, el chief executive officer de CECP, Daryl Brewster; así como una mesa redonda que ha estado moderada por el presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, la presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, Marta Martínez, el presidente de Lily España, Portugal y Grecia, Nabil Daoud y el senior Partner&Chairman de McKinsey&Company Iberia, Alejandro Beltrán.

"Las compañías son los organismos mejor preparados para realizar un cambio en la sociedad y conseguir que, a través de entidades fuertes y sanas, la sociedad sea más justa y con una menor desigualdad", ha señalado Francisco Román, tras el discurso de bienvenida de Antonio Garrigues, quien ha hecho referencia a la desigualdad y la inmigración irregular como los "dos mayores problemas" a los que se enfrentan tanto la sociedad como las empresas.

En este sentido, el presidente de la Fundación SERES y el CEO de CEPC han coincidido en que ambas entidades buscan cooperar en el ámbito internacional de cara a "aprender" de los "parecidos y similitudes de los países" y que las empresas deben ser "actores de cambio".

"Nuestros países (España y Estados Unidos) se enfrentan a una situación muy parecida en la que ni el gobierno ni los medios tienen tanta capacidad para realizar cambios sociales como las empresas", ha aseverado Brewster. Por su parte, Román ha asegurado que esta alianza buscar dar "pasos prácticos" para "crear cosas" a través de la implicación activa de los CEOs.

No obstante, las características de los CEOs españoles y americanos son diferentes, tal y como han asegurado ambos directivos, al tiempo que han subrayado el "espíritu de individualidad" que caracteriza a los líderes empresariales americanos, frente a unos representantes de empresas europeos, "con un perfil más reservado a la hora de hablar sin reservas".

A pesar de ello, Brewster ha reconocido que, en ocasiones, los líderes estadounidenses "se centran demasiado en el aspecto financiero" lo que lleva a "políticas extremas" centradas principalmente en los "impactos a largo plazo". "Pero la gente dice, ¿cómo te vas a centrar en objetivos a largo plazo como el medio ambiente e inmigrantes cuando la mayoría de los trabajadores sobreviven a corto plazo con lo que ganan mes a mes?", se ha preguntado.

Por ello, según asegura Brewster, es responsabilidad de las empresas "centrarse en objetivos a corto plazo", al tiempo que se deben definir los "valores de la empresa" en políticas a largo plazo que incluyan políticas medioambientales y sociales.

En esta línea, Brewster se ha mostrado "optimista" con que las empresas y los organismos "colaboren juntos" a favor de llevar a cabo "cambios positivos para la sociedad". "Hace unos años no nos podíamos imaginar a los bancos dialogando por un bien común o a Deloitte y Uber trabajando contra la desigualdad y eso ahora existe, las empresas se unen por lo que importa de verdad", ha recalcado.

COHERENCIA, INCONFORMISMO Y ARBITRAJE

El acto ha contado también con una mesa redonda en torno a las experiencias de compañías como IBM, McKinsey y Lily que han participado de la mano de algunos de sus directivos en un debate moderado por el presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, en las que se han destacado algunas de las características con las que debe contar un CEO para que su empresa sea socialmente responsable.

Así, la presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, Marta Martínez, ha resaltado la necesidad de que un CEO parta de una "actitud" y "convicción" sobre los objetivos y valores de una compañía que suponga un "correcto establecimiento" de los mismos, pero que en mayor medida "actúe consecuentemente".

En este sentido, ha resaltado la "coherencia" para llevar a cabo los objetivos de la empresa, la "generosidad" que en ocasiones supone que el CEO tenga que "dar más de lo que recibe", y el "inconformismo" para "siempre hacer más" y tener "mucha inquietud".

Por su parte, el presidente de Lily España, Portugal y Grecia, Nabil Daoud, ha destacado la importancia de un CEO "consciente" de que RSC "no es algo para construir una imagen sino algo esencial que determina a la empresa". "La RSC no es un servicio social y de supervivencia y se necesita mucha capacidad de arbitraje porque el CEO va a tener que elegir entre en qué destinar la RSC y que no", ha añadido.

En esta línea, el senior Partner&Chairman de McKinsey&Company Iberia, Alejandro Beltrán, ha destacado que "más que con las habilidades" el líder responsable tiene que ver con "el objetivo de la empresa". "La realidad es que si tienes claros los objetivos se da una fiabilidad con los accionistas con la que se pueden hacer cosas muy buenas", ha matizado.

TECNOLOGÍA, ¿DESIGUALDAD O DESARROLLO SOCIAL?

A continuación, Martín de Cabiedes ha instado a los ejecutivos a explicar si consideran que la tecnología es elemento generador de desigualdad o de desarrollo social, a lo que la presidenta de IBM ha respondido en primer lugar que se trata de un elemento "determinante tanto para lo bueno como para lo malo". Por ello, ha asegurado que se deben asumir "grandes responsabilidades" en materia tecnológica y ser "conscientes" de los "riesgos" que pueden derivar de "no hacer bien las cosas".

En este sentido ético se ha pronunciado también Daoud, quien ha recordado desde la perspectiva farmacéutica que, a pesar de todos los avances científicos, "el cuerpo humano es la máquina más compleja". "Un medicamento perfecto solo funciona en el 60-65% de los casos y lo mejor que podemos hacer es tratar de predecir y explicarlo a la sociedad de manera transparente".

Asimismo, Daoud ha defendido la política de transparencia de Lily que hace públicas todas las investigaciones en materia de productos y medicamentos, "aunque el resultado no haya sido fructífero".

Por su parte, Beltrán ha asegurado que los jóvenes son "determinantes" en materia de compromiso social de las empresas pues asegura que, contrariamente a los estereotipos que los definen como "poco trabajadores", las nuevas generaciones "tienen muchas ganas de trabajar pero necesitan encontrarle un sentido".

"Quieren tener un impacto social y muchos se ofrecen a trabajar fuera de su horario laboral para lograrlo a partir de los recursos de la empresa", ha asegurado.

COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA

El debate ha concluido con un intercambio de opiniones de los ejecutivos sobre el papel que juega la política de comunicación para la RSC, que la presidenta de IBM ha calificado como "fundamental" para que la sociedad comprenda el papel de la compañía. "Es intrínseco a lo que hacemos y hay que recordar constantemente lo relevante que es", ha subrayado.

No obstante, Daoud ha señalado que la actividad de las empresas "se ve" a escala general por el público, por lo que lo que debe variar es la forma de comunicar según los grupos de interés a los que se quiere dirigir la empresa.

Por último, Beltrán ha querido enfatizar la diferencia entre comunicación externa e interna y ha puesto la "responsabilidad" en las empresas pues a su juicio, si el tema "no se sigue" desde el plano comunicativo "no se va a ver".

El acto ha finalizado con la intervención del Patrono Emérito de la Fundación SERES, Antonio Garrigues, quien ha recordado el compromiso de SERES y CECP para crear "una sociedad más sana y más justa".