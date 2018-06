Educación. el nuevo secretario de estado de educación pide al ministro duque que abra la uned "a nuevos horizontes"

20/06/2018 - 13:56

El nuevo secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, el hasta ahora rector de la Uned, Alejandro Tiana Ferrer, pidió este martes al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, que trabaje para "abrir a nuevos horizontes" la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) de la que fue rector hasta la semana pasada.

Así lo manifestó durante el acto de su toma de posesión, en la que también prometió el cargo el subsecretario de Educación y Formación Profesional, Fernando Gurrea, ante la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y el anterior secretario de Estado de Educación y Universidades, Marcial Marín.

"Yo siento que la Universidad a Distancia no está bien tratada. Menos del 40% de su financiación anual viene de fondos públicos y lo que reciben los estudiantes de fondos públicos no llega a 600 euros", dijo, manifestando que esta última cifra no supone ni una décima parte de lo que reciben alumnos de otro tipo de centros. Tiana excusó su petición a Duque alegando que "debía decirlo un día como hoy" para colocar a la UNED en un entorno competitivo y "abrirla a nuevos horizontes".

SISTEMA EDUCATIVO

El nuevo secretario de Estado, con experiencia en la educación desde que comenzó como profesor de EGB en 1974, manifestó que "algo" sabe de este ámbito y que "hay mucha tarea por hacer frente a muchas voces catastrofistas". "No soy de quienes creen que tenemos un mal sistema educativo", defendió.

"Ahora bien, aunque hemos registrado avances espectaculares en 50 años, estoy convencido de que es necesario continuar progresando", aunque también es consciente, añadió, que no hay soluciones mágicas.

Sin embargo, apuntó en la necesidad de "generar confianza" en los actores de la educación (docentes, estudiantes y familias) porque "la cultura de la sospecha es mal negocio frente a la cultura de la confianza". En ello, apostilló, el Ministerio debe "marcar estrategias", orientando y reforzando políticas y buscando "el mayor grado de aceptación posible".

Así lo planteó como clave "para avanzar en la educación, donde la imposición no es un instrumento útil ni aceptable", precisó, refiriéndose en concreto a la Lomce.

Durante el acto, la ministra Celaá dijo a sus nuevos compañeros de cartera que cumplen el requisito que se planteó el presidente Pedro Sánchez al diseñar su gabinete: "Llegan aprendidos de casa", remarcó, destacando que se trata de "dos profesionales, expertos de la cosa pública" y "dos creadores de lo que todavía no existe". La ministra agradeció especialmente a la Uned "no poner trabas y facilitar" que Tiana asuma su nuevo cometido.

