Discapacidad. facua pide a renfe y fomento que aumente el número de plazas de movilidad reducida en los trenes

Facua-Consumidores en Acción se ha dirigido a Renfe y al Ministerio de Fomento para solicitarles que aumenten el número de plazas disponibles para viajeros con movilidad reducida en los trenes de la operadora.

La asociación hace esta reclamación tras tener conocimiento de que muchos de los trenes Avant, Alvia y Media Distancia sólo disponen de una plaza para personas con movilidad reducida.

Por ejemplo, en el trayecto Córdoba-Cádiz, el servicio de atención al cliente de Renfe informó a un socio de Facua de que los trenes sólo disponen de "una plaza tipo H para usuarios de ruedas que no pueden transferirse a un asiento normal", mientras que si la persona utilizaba una silla plegable "el personal del servicio Atendo le prestará asistencia para ayudarle a transferirse a un asiento regular".

Preguntada por la antelación con la que es necesaria pedir este servicio, Renfe informó al socio de que "en las estaciones con Asistencia Permanente, se puede solicitar el servicio hasta con 30 minutos antes de la salida de su tren, aunque se recomienda hacerlo de forma anticipada. Si la estación es con asistencia puntual, deberá solicitarla con una antelación mínima de 12 horas a la salida del tren".

Esta organización considera que "la falta de plazas para personas con movilidad reducida suficientes en los trenes en circulación implica que los pasajeros no pueden acceder de forma autónoma al tren, ni usar su silla de ruedas dentro o viajar acompañados por otro usuario que se encuentre en circunstancias similares, viéndose obligados a cambiar sus horarios de viaje si la plaza ya se encontrase ocupada".

Por otro lado, en el caso de que un viajero tuviera que realizar un viaje de forma sobrevenida, no podría contar con el servicio Atendo al no haberlo solicitado con la antelación suficiente. La asociación entiende, por tanto, que "se dificulta que los usuarios con movilidad reducida puedan realizar el viaje en igualdad de condiciones con todos aquellos pasajeros que no requieren de una silla de ruedas".

