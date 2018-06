Una de cada tres familias no puede ir de vacaciones ni una semana al año

Madrid, 21 jun (EFE).- Una de cada tres familias españolas no puede permitirse ir de vacaciones ni siquiera una semana al año, el mismo número que las que no tienen capacidad económica para afrontar cualquier gasto imprevisto.

Esta es la situación que viven miles de ciudadanos pese a que, según se desprende de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi todos los indicadores de pobreza mejoraron entre uno y seis puntos en 2017 respecto al año anterior.

En concreto, el número de familias que llega con "mucha dificultad" a fin de mes se ha reducido seis puntos, hasta el 9,3 %, lo que supone el porcentaje más bajo desde 2004 primer año del que se tienen datos.

Pero, pese a esa mejoría, una de cada cinco personas, el 21,6 % de la población, se encuentra en situación de pobreza y vive con menos de 8.522 euros al año, frente a los 11.074 que perciben de media el resto de habitantes.

Acabar el mes todavía es "muy difícil" para el 9,3 % de los hogares debido a sus exiguos ingresos, lo que hace que el 7,3 % no pueda pagar a tiempo la hipoteca, el alquiler, el gas, la electricidad o la comunidad.

Alerta el INE, además, del aumento en 1,8 puntos, hasta el 14,8 %, del riesgo de pobreza de los casi nueve millones de personas mayores de 65 años que hay en España.

También viven en riesgo de pobreza uno de cada tres niños menores de 16 años, cifras ante las que las principales organizaciones que trabajan con la infancia, como Unicef o Save the Children, han valorado la decisión del presidente Pedro Sánchez de crear un Alto Comisionado para la Pobreza Infantil y han insistido en la necesidad que este sea un asunto prioritario en su agenda política.

Hay que tener en cuenta también que el porcentaje de españoles que vive en riesgo de pobreza se eleva al 26,6 % (1,3 puntos menos que en 2016) si se utiliza el indicador Arope (siglas de At Risk Of Poverty or social Exclusión) que es el que figura en la estrategia Europa 2020 de la UE.

Este indicador, además del riesgo de pobreza, tiene en cuenta la baja intensidad de empleo y la carencia material severa, como no poder comer carne, pollo o pescado cada dos días, no poder tener coche, calefacción, o lavadora, o no disponer de 700 euros para gastos imprevistos, entre otros factores.