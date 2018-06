La ola de indignación vuelve a las calles españolas tras dejar la Justicia en libertad a 'La Manada'

Condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual en los sanfermines

Protestas este jueves contra la libertad provisional de 'La Manada'. Foto: EFE

Colectivos y organizaciones feministas han convocado una nueva jornada de movilizaciones este viernes 22 de junio para protestar contra la libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros dictada para los cinco miembros de 'La Manada' condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual en los sanfermines de 2016.

El movimiento feminista de Madrid ha convocado una concentración en la capital frente al Ministerio de Justicia a las 19:00 horas contra el sistema judicial "que ampara a violadores y desprotege a las mujeres". La cita ha sido difundida a través de las redes sociales bajo el hashtag #AlertaFeminista, #SiNosTocanAUnaNosTocanATodas y #LaManadaSomosNosotras.

"A la calle, compañeras. Hay que responder", señalan desde el Movimiento Feminista de Madrid. Precisamente, este colectivo ha sido el convocante de anteriores movilizaciones contra la sentencia que condenaba a los cinco miembros de la Manada por abuso sexual y les absuelve del de agresión. En Sevilla, la convocatoria es a las 20,00 en la Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento.

De hecho, el mismo día que fue publicado el fallo judicial, las feministas se lanzaron a las calles en varias ciudades españolas de forma improvisada para exigir justicia y expresar su indignación por la sentencia que resuelve que la mujer fue víctima de un abuso sexual y no de una violación.

Tras la decisión de la Audiencia de Navarra de poner en libertad a los cinco miembros de La Manada, se han difundido más convocatorias para manifestarse mañana en ciudades como Pamplona o Zaragoza, además de en Madrid. Estas marchas ya se sucedieron cuando la sentencia del caso descartó la violación.

Marchas en otras ciudades

Además de la movilización convocada frente al Ministerio de Justicia, colectivos y organizaciones están organizando a través de las redes sociales diversas concentraciones en ciudades como Asturias, Barcelona, Palma, San Sebastián, Lleida o Murcia, entre otros.

La Plataforma Feminista de Asturias ha convocado concentraciones para este viernes a las 19:00 horas, ante los juzgados de Llamaquique en Oviedo y en la plaza del Parchís de Gijón.

En Barcelona las concentraciones serán en la Plaza Sant Jaume, mientras que en Lleida está prevista una movilización en la Plaza Paeria, las dos a las 19:00 horas. También la Plaza de Cort de Palma acogerá este jueves a las 20:00 horas una concentración de protesta.

La Asamblea Feminista de San Sebastián, Donostiako Asamblada Feminista, ha convocado una cacerolada a las 19:00 horas que partirá del Boulevard donostiarra y en Santiago de Compostela la convocatoria es a partir de las 21:00 horas en la Plaza 8 de Marzo.

Para el viernes, se han convocado también manifestaciones, como en Murcia, que tendrá lugar a las 20:00 horas en la Plaza Cardenal Belluga, o en Sevilla, también a las 20:00 en Plaza Nueva (frente al Ayuntamiento).

Algunos cargos políticos han empezado ya a anunciar su asistencia a la movilización de este viernes en Madrid frente al Ministerio de Justicia, como es el caso de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié o la portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre.

El Gobierno garantiza la seguridad de las mujeres

El Gobierno de Pedro Sánchez ha reafirmado este jueves su determinación de trabajar para "conseguir la igualdad y la seguridad de las mujeres" tras conocer la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de dejar en libertad a 'La Manada'.

Un portavoz del Ejecutivo ha indicado que el Gobierno "no interfiere en las decisiones judiciales", pero "no puede olvidar que los hechos probados, por los que han sido condenados los miembros de 'La Manada', son gravísimos".

No obstante, desde el Gobierno se recuerda que la sentencia todavía no es firme, por lo que entiende que el levantamiento de la medida cautelar de la privión provisional "no entra en el fondo de la cuestión".

Pero lo que quiere dejar claro Moncloa es que el Gobierno de Pedro Sánchez "no descansará en su esfuerzo por conseguir la igualdad y la seguridad de las mujeres, en su lucha por sus derechos y libertades".