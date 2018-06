Trabajadores del INSS se concentran de forma "unánime" en Barcelona contra la sentencia de 'La Manada'

22/06/2018 - 14:36

Los trabajadores del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) se han concentrado de forma "unánime" a las 12 horas a las puertas del centro de trabajo en Sant Antoni Maria Claret de Barcelona para protestar por la sentencia de 'La Manada', ha explicado a Europa Press la trabajadora Eva Sánchez.

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

La actividad del centro de trabajo, integrado por 700 trabajadores y conformado por mujeres en su mayoría, se ha visto afectada por la protesta en que los empleados y empleadas llevaban pancartas con los lemas 'No es no' y 'Quiero ser libre. No valiente' y han gritado lemas como 'No es abuso, es violación'.

"Toda la plantilla" se ha sumado a la acción de 10 minutos, que también ha recibido el apoyo de los trabajadores de la Oficina de Extranjería, en el paseo de Sant Joan de Barcelona, así como de algunos espontáneos que pasaban por el lugar.