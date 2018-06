La presidenta de la Diputación de Pontevedra ve "gravísimo" el auto de 'La Manada' y exige un "cambio" en la judicatura

22/06/2018 - 15:58

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha considerado "gravísimo" el auto de puesta en libertad provisional para los miembros de 'La Manada', al tiempo que exige un "cambio mental" en la judicatura.

PONTEVEDRA, 22 (EUROPA PRESS)

"Me parece gravísimo, no tiene ninguna explicación y es injustificable esa libertad provisional para los violadores", ha señalado Carmela Silva, para mostrar su rechazo ante la libertad provisional para "los violadores de la Manada".

"No lo puedo entender, no lo comparto y es injustificable. Ya sé que lo políticamente correcto es decir que respetamos las decisiones judiciales, pero yo no puedo respetar algo injusto", ha subrayado Carmela Silva este viernes en rueda de prensa.

La presidenta provincial ha hecho hincapié en la necesidad de un "cambio mental" en el mundo de la judicatura y también de reformar el Código penal. "Necesitamos un cambio de mentalidad en el mundo judicial que tiene que ir de la mano de la incorporación de la educación de género en el Grado de Derecho", ha afirmado.

Asimismo, Carmela Silva ha manifestado que la educación en igualdad "debería ser una materia obligatoria" a lo largo de todos los cursos de Derecho, además de un contenido transversal, y que en todas las oposiciones se tienen que introducir en los temarios contenidos relacionados con la igualdad y con la lucha contra las violencias machistas.

"NO LO CREÍA"

Silva también ha mostrado la necesidad de que la educación en igualdad vaya "más allá de los estudios de Derecho". La presidenta provincial ha incidido en que se precisan "extender los contenidos de género en la educación desde la cuna para evitar situaciones tan injustas como esta".

En esta línea, la presidenta de la Diputación de Pontevedra ha comentado que cuando conoció por las redes sociales la decisión judicial "no lo creía, pensaba que eran fake news". "Sobre todo porque el propio presidente del tribunal estaba en contra de la libertad provisional y la mayoría de las personas de la judicatura aseguraban que no era obligado dar esa libertad, que era interpretable, ya que existe la posibilidad de fuga de los violadores", ha explicado.