Frontex verificará si barco de Lifeline está más cerca de Malta que de Italia

Roma, 22 jun (EFE).- El ministro de Infraestructuras y Transportes de Italia, Danilo Toninelli, afirmó hoy que un avión de la agencia europea Frontex se dirige hacia el lugar en el que se encuentra en el mar el barco de la ONG alemana Lifeline para verificar que está más cerca de Malta que de Italia.

Toninelli publicó un vídeo en la red social Facebook en el que dijo que una vez Frontex compruebe que el barco está cercano a Malta, "enviará una solicitud formal" a las autoridades del país "para pedir que abran sus puertos".

"El puerto seguro más cercano es el de Malta. Malta no puede mirar hacia otro lado", subrayó.

Además, volvió a cargar contra el barco de la ONG, que porta bandera holandesa, para decir que el Gobierno holandés "ha asegurado que no está registrado" y no tiene permiso para llevar esa bandera.

Reiteró, como hizo ayer, que esta embarcación tiene capacidad para "máximo 50 personas, y ahora lleva a bordo a 224" rescatados en las últimas horas en el Mediterráneo, por lo que llamó a los activistas "irresponsables".

"El barco de Lifeline es una embarcación presumiblemente fuera de la ley", insistió.

Toninelli dijo que "una vez desembarquen en Malta estos 224 solicitantes de asilo" la Guardia Costera italiana "procederá al secuestro" preventivo del barco de la ONG para investigar si está incurriendo en irregularidades con su labor de salvamento en el Mediterráneo.

"No puede ser que actúen y operen no solo poniendo en riesgo vidas humanas, como están haciendo, e incentivando las salidas de las 'barcazas de la muerte', sino que operen en la ilegalidad y no en favor de la seguridad", concluyó.

El barco de la ONG Lifeline permanece desde ayer en el Mediterráneo a la espera de recibir órdenes de las autoridades italianas o maltesas para poder atracar en un puerto.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, se ha puesto ya en contacto con Malta, Italia y Francia "para el cuidado" de este barco.

El gesto se produce después de que el Gobierno español ofreciera el puerto de Valencia la pasada semana para recibir al barco "Aquarius", con 630 migrantes a bordo y al que Italia y Malta prohibieron desembarcar en su territorio.