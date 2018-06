Los cinco miembros de 'La Manada' salen de prisión

"A los jueces que, en 1630, condenaron en Milán a suplicios atroces a algunos acusados de haber propagado la peste con ciertos inventos tan toscos como horribles, les pareció que habían tenido un actuación tan memorable que, en la propia sentencia, después de decretar, además de los suplicios, la demolición de la casa de uno de aquellos desventurados, mandaron que en aquel lugar se elevase una columna que debería llamarse infame, con una inscripción que transmitiese a la posteridad la noticia del delito y de la pena. Y no se engañaron: aquel juicio fue sin duda memorable»



Así comienza la Historia de la Columna Infame, de Manzoni.



En este libro se narran los hechos reales de un juicio en el que un barbero y un inspector de sanidad fueron torturados y condenados a ser ahogados vivos después de ser torturados de nuevo, porque se les acusaba de untadores. O sea de brujos que untaban las paredes tocándolas con la enfermedad de la peste.



Lo curioso es que estos desgraciados fueron acusados por el testimonio de UNA MUJER que afirmaba que los había visto pasar por su calle tocando las paredes. Después fueron sometidos a tortura y lógicamente confesaron lo que es científicamente imposible, que la peste negra se contagie por un ungüento. Sabemos con absoluta certeza que la bacteria Yersinia Pestis es la causante de la enfermedad.



Esto es lo que vale el testimonio de algunas mujeres.



Otro caso:



El Crimen de Cuenca.



Los rojos promovieron esta película contra la dictadura de Paca la Culona, aunque los hechos son muy anteriores, van dirigidos con mucho veneno a la oligarquía que sostuvo al franquismo, la que pacta la Transición con la oligarquía comunista. Pero ahora el efecto les regresa como un boomerang.



Los datos son de Wikipedia



“El 20 de agosto de 1910, José María vendió unas ovejas de su propiedad y desapareció. Posteriormente se averiguó que fue a tomar unos baños a «La Celadilla», laguna cuyas aguas y barros con los que se embadurnan los bañistas, se cree que poseen propiedades curativas ("Baños medicinales La Celadilla"), y que se encuentra situada en el término municipal de El Pedernoso a unos 4 km de la población. Después de varias semanas desde su desaparición, comenzaron a correr rumores por los alrededores del pueblo de Tresjuncos sobre el posible asesinato de José con objeto de robarle el dinero que había obtenido por la venta de las ovejas. Al tener conocimiento los familiares de las burlas que José María recibía, puesto que él mismo las comentaba continuamente cuando estaba en casa, decidieron presentar denuncia de la desaparición en el juzgado de Belmonte (Cuenca). Acusaron a León y a Gregorio de haberlo matado, por lo que fueron detenidos para ser llevados a juicio. Tras interrogar a los detenidos, se instruyó el sumario y el juez puso a los acusados en libertad por falta de pruebas. En septiembre de 1911 la causa fue sobreseída.



Nueva acusación y encarcelamiento



Al cabo de un par de años, en 1913, por insistencia de los familiares de Grimaldos se reabre el caso. La familia de José María vuelve a denunciar coincidiendo con la llegada del nuevo juez a Belmonte, Emilio Isasa Echenique. Nuevamente se vuelve a cursar orden de detención a los mismos sospechosos iniciándose así un largo proceso de calvario para ellos.



La Guardia Civil comenzó a torturar y maltratar a los detenidos a fin de conseguir las confesiones de la muerte de José María y averiguar también el paradero de su cadáver. Separados el uno del otro en diferentes celdas de la prisión de Belmonte, eran alimentados solo a base de bacalao sin desalar y privados de agua. Fueron sometidos a interrogatorios en los que recibieron palizas, fueron colgados en vilo por los genitales y les extrajeron dientes, uñas y vello facial con tenazas de herrar. Terminaron por confesar, culpándose el uno al otro. Entre diversas versiones sobre el paradero del cuerpo (unas veces dijeron que lo habían quemado, otras enterrado en el cementerio), este nunca se halló, ante lo cual confesaron haberlo descuartizado, dado los pedazos a los cerdos y después machacado los huesos hasta pulverizarlos. “



Se libraron de la pena de muerte por los pelos.



Finalmente el muerto apareció muy vivo y sano.







Como es lógico los jueces tienen conciencia de estos peligros. Se enseña en las facultades de derecho. Pero por alguna razón extraña, aunque a un ingeniero nadie le discute los cálculos sobre si hay que poner más o menos vigas en un edificio, en el caso de la ley en Expaña, hasta el último pelagatos se siente con derecho a sentar jurisprudencia.



Por supuesto, al final todo esto es una campaña de la propaganda rojaza para destruir Expaña. Nada se ha dicho contra el juez del partido socialista que en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, Luis Lopez Guerra, nombrado Secretario de Estado de Justicia por el PSOE y gracias al cual decenas de violadores no reinsertados están en la calle y ya llevan años haciendo de las suyas.



No hay manifestaciones de NO ES NO contra un tiparraco como éste.



Los medios de comunicación no son todos iguales. En radio y prensa quedan medios libres aún. Pero las televisiones son pura propaganda, pura bazofia.



La culpa es del Marrano de Santa Pola y de Lady Macbeth del CNI. Y esa culpa supera cualquier duda imaginable.