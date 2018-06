Expertas ven "especial sensibilidad" con La Manada y "desprecio" a la víctima en el auto sobre su libertad provisional

22/06/2018 - 18:24

Expertas en derecho Penal han expresado su preocupación por la decisión de la Audiencia de Navarra de dictar libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros para los miembros de La Manada condenados por un delito de abuso sexual. Según recalcan, en el auto del tribunal existe una "especial sensibilidad" con los cinco jóvenes mientras que la víctima es "despreciada" e "ignorada".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, varias abogadas se han mostrado sorprendidas tras leer el auto en el que los magistrados de la Audiencia de Navarra decretan la excarcelación de los condenados, alegando que no existe riesgo de fuga ni riesgo de reiteración delictiva.

María Acale, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, cree que el auto que este viernes ha publicado la Audiencia de Navarra "está totalmente enfocado" hacia los condenados, mientras que no muestra "ninguna simpatía" por la víctima, a la que "citan en un par de ocasiones" en más de 30 páginas de auto y parece como si "fuera un objeto". "No mira nada los intereses de la víctima", sostiene.

Además, ha recordado que cuatro de ellos tienen pendiente un juicio por presuntos abusos sexuales a una chica de Pozoblanco (Córdoba), "muy cerca" del lugar de residencia de los jóvenes, que viven en Sevilla. De hecho, ha dicho que "lo más lógico" es que su defensa ahora pida medidas cautelares para su protección.

"MUERTAS DE MIEDO"

"A día de hoy hay dos mujeres que tienen que estar muertas de miedo, la víctima de los Sanfermines y la de Pozoblanco, a parte de todo el resto de sociedad española", ha declarado, recalcando que este auto " poco hace para ayudar" a las dos jóvenes.

En concreto, sobre la víctima de los Sanfermines de 2016, ha afirmado que el auto de libertad provisional le decreta indirectamente una "prisión que se llama Madrid". Los condenados no pueden entrar en la Comunidad de Madrid ni contactar con la víctima hasta que haya una sentencia firme de su condena en primera instancia.

"No puede salir de Madrid porque si sale se acaba la tutela", ha señalado Acales a Europa Press, insistiendo en la gravedad de los hecho probados en la sentencia condenatoria del caso.

La catedrática cree que el auto pone de manifiesto la falta de formación con enfoque de género. "Los firmantes del auto se saben las leyes, tienen el conocimiento, pero carecen completamente de destreza y habilidades para analizar un tema relacionado con la violencia de género", sostiene.

"RIESGOS" PARA LA VÍCTIMA

Para Carla Vall i Duran, abogada penalista y directora del área de violencias de Mujeres Juristas, los argumentos del tribunal son "pobres e infundados". "Con un delito tan grave y una pena alta como lo es en este caso se debería haber prolongado la cárcel", sentencia, advirtiendo del "desvalor" de este tipo de delitos ya que "en muchos casos" ni siquiera se dicta prisión provisional.

En declaraciones a Europa Press, sostiene que "no se tienen en cuenta los riesgos que se versan sobre la víctima y su familia después de las numerosas amenazas recibidas" ni que los condenados "son depredadores sexuales". "Se pone en riesgo a todas las mujeres sabiendo que hay por lo menos otro proceso penal abierto por un caso similar contra algunos de los miembros de La Manada", argumenta.

La abogada cree que "no se tiene en cuenta que las violencias sexuales son mucho más frecuentes de lo que se cree", al tiempo que avisa de que se lanza "un mensaje de impunidad hacia agresores y potenciales agresores pero también hacia las víctimas".

PUEDEN CAER "EN LA MISMA CONDUCTA"

Por otra parte, la profesora titular de Derecho Penal en la Universitat Autònoma de Barcelona, Margarita Bonet Esteva, ha avisado de la gravedad de los delitos al tiempo que ha dicho que no ve "claro" que no exista riesgo de reiteración delictiva.

A su juicio, el que se trate de un caso mediático no es "un argumento de peso" como para justificarlo. "Si nos ponemos a intuir, al tener un núcleo que los ha apoyado en todo momento y grupos a su favor pueden tener el efecto contrario" a la idea de que "una alarma y protesta general hará imposible que nadie se acerque a ellos".

"No veo que no puedan salir de fiesta, encontrarse en situación similar y no caer en la misma conducta, ya que al ser presos provisionales aun no tienen un diagnóstico que haya generado un tratamiento individualizado", ha declarado a Europa Press, subrayando también la existencia de "deficiencias en cuanto a formación" de jueces y fiscales.

Por su parte, el director del Área Penal de Life Abogados y Magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, ha declarado que se puede revisar la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra, confirmándola, rebajando la pena o podría incluso endurecerla.

A su juicio, la concesión de la libertad provisional con fianza de 6.000 euros "en nada afecta al fondo del asunto, ni con la condena, ni va a influir en las decisiones de los tribunales que tienen que revisar el caso". Respecto del riesgo de reiteración, ve "razonable pensar que con todos los antecedentes y reacciones ante el caso los autores pueden reconsiderar y pensar cuál debe ser su comportamiento futuro".