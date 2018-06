Varios países de la UE buscan perfilar acuerdos migratorios en una minicumbre

Bruselas, 23 jun (EFE).- Dieciséis jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea celebran este domingo en Bruselas una cumbre informal sobre inmigración para buscar puntos de consenso de cara al consejo de los Veintiocho de la semana próxima, en el que se abordará una cuestión que divide profundamente a los países.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, convocó el encuentro a petición de la canciller alemana, Angela Merkel, que para salvar su Gobierno de coalición necesita ofrecer soluciones al líder del ala bávara de su partido y ministro de Interior, Horst Seehofer, que demanda más mano dura en política migratoria.

Está previsto que a la reunión asistan los líderes de Alemania, Francia, España, Italia, Grecia, Austria, Bulgaria, Malta, Bélgica, Holanda, Croacia, Eslovenia, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Luxemburgo.

Merkel quiere frenar la "migración secundaria", por la que los demandantes de asilo que llegan a las costas Mediterráneas se dirigen luego a Alemania -que recibió casi 1,2 millones de solicitudes en 2015 y 2016- u otros países del norte para solicitar protección.

Así se recoge en una declaración firmada esta semana con el presidente francés, Emmanuel Macron, en la que también abogan por reforzar el control de las fronteras exteriores de la UE.

La canciller, que ha defendido una política de acogida de refugiados, buscará posibles acuerdos bilaterales o multilaterales para evitar las soluciones unilaterales con que amenaza Seehofer.

En el lado opuesto está Italia, principal punto de entrada de quienes atraviesan el Mediterráneo (120.000 inmigrantes llegaron al país en 2017), que recrimina a sus socios europeos la falta de apoyo durante años y que no hayan cumplido con las cuotas de acogida de refugiados.

Roma pide que se reforme el reglamento de Dublín, que exige que se solicite el asilo en el país de llegada y este se haga cargo después de los demandantes.

El nuevo Gobierno italiano y en particular su vicepresidente, el líder de la xenófoba Liga, Matteo Salvini, ha intensificado en las últimas semanas su ofensiva y amenazado con no dejar desembarcar más barcos, tras no acoger al Aquarius, que con 630 inmigrantes a bordo fue recibido por España.

Salvini aconsejó al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, no acudir a la cumbre informal si Alemania y Francia llevaban un acuerdo escrito de antemano, pero Berlín le aseguró que no sería así.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acudirá a la que será su primera reunión de líderes de la UE tras entrevistarse hoy con Macron en París para abordar la cuestión.

Los países de Visegrado -Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia- anunciaron que no acudirán.

Estos se niegan a aplicar el sistema de cuotas de reparto de refugiados, piden mayor control de las fronteras exteriores y crear centros de acogida fuera de la Unión Europea, una posición que comparte Austria, que asumirá en julio la presidencia de la UE.

En este contexto, la Comisión Europea se ha visto obligada a modificar sus planes y contempla crear "plataformas de desembarco" en países del Norte de África.

Esto se combinaría con paquetes de retorno voluntario a los países de origen y más esfuerzos de reasentamiento.

"Nos gustaría intensificar nuestra relación con estos países, en especial con Argelia, Egipto, Libia, Túnez, Níger y Marruecos", explicó este jueves el comisario de Inmigración, Dimitris Avramópulos.

Además de aumentar la ayuda financiera para que estos países mejoren la gestión de sus fronteras y la lucha contra los traficantes, los Estados de la UE podrían explorar pactos regionales para el desembarco y la búsqueda y rescate en el Mediterráneo.

Estos desembarcos regionales darían a los inmigrantes "la protección y dignidad que merecen" y deberían respetar las leyes internacionales y derechos humanos, dijo el comisario, aunque la situación en países como Libia pone esto en cuestión.

La CE propondrá además reforzar la guardia costera y de fronteras de la UE y la Oficina Europea de Ayuda al Asilo, que podría evaluar en la frontera rápidamente quién tiene derecho a asilo.

La cumbre del 28 y 29 de junio tenía por objetivo acordar la reforma del sistema de asilo de la UE que se reveló imprescindible a raíz de la llegada masiva de personas que huían de la guerra de Siria desde 2015, pero los ministros constataron a principios de mes la falta de consenso.

Queda por ver si la reunión de mañana permite trazar líneas de acuerdo en torno a estos nuevos elementos.