Las reservas marinas cercanas a áreas urbanas tienen menos peces y depredadores

24/06/2018 - 11:12

Un estudio realizado a casi 1.800 arrecifes de coral tropicales de todo el mundo señala que las reservas marinas cercanas a áreas densamente pobladas cuentan con menos poblaciones de peces y de depredadores.

El profesor Josh Cinner, del Centro de Excelencia ARC para Estudios de Arrecifes de Coral en la Universidad James Cook en Australia, dirigió un equipo de 37 científicos que examinaron la efectividad de diferentes estrategias de conservación de arrecifes. El estudio está publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

"Las poblaciones de peces estaban extremadamente agotadas en los arrecifes que eran accesibles para grandes poblaciones humanas. Comparadas con las reservas marinas lejos de estas presiones humanas, las reservas cercanas a alta presión humana tenían sólo una cuarta parte de los peces y eran 100 veces menos propensas a tener depredadores superiores como tiburones", indica Cinner.

Los científicos también estudiaron cómo las diferencias en las condiciones ecológicas entre las reservas marinas, donde está prohibida la pesca, y los lugares abiertos a la pesca cambiaron a medida que aumentaba la presión humana. "Esto te dice dónde puedes obtener el mayor impacto de la implementación de la conservación", apunta Cinner.

"Una parte realmente novedosa y emocionante de nuestro estudio descubrió que la mayor diferencia en la biomasa de peces entre las reservas marinas y los lugares abiertos a la pesca era de media a alta en lugares con una presión humana", señala.

Por ejemplo, en los arrecifes sujetos a una alta presión humana, las reservas marinas tenían cinco veces más peces que los arrecifes de pesca abierta, un beneficio que puede extenderse a las pesquerías agotadas en las áreas circundantes.

Los científicos se encontraron con los principales depredadores en menos del 30% de sus sondeos realizados en todo el mundo, y muy raramente en lugares donde la presión humana era alta.

"Tendría que hacer unas 200 inmersiones para ver a un depredador superior en las reservas con la mayor presión humana. Pero cuando la presión humana era baja, es probable que vea depredadores más de la mitad de las veces", recalca Aaron MacNeil, de la Universidad de Dalhousie (Canadá).

