Más de 2.000 niños en riesgo de exclusión participarán en los campamentos de verano de Save the Children en España

24/06/2018 - 12:02

Save the Children ha iniciado, con motivo del fin del curso escolar, su campaña de verano de campamentos y colonias urbanas para niños de entre 3 y 17 años que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, según ha informado la ONG.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Este año, más de 2.000 niños de Barcelona, Cádiz, Lérida, Madrid, Melilla, Sevilla, Valencia y Toledo podrán disfrutar de estas actividades durante los meses de julio y agosto.

Los campamentos y colonias urbanas de Save the Children ofrecen a estos niños, cuyas familias no pueden costear estas actividades o no tienen con quién dejarlos mientras trabajan, la posibilidad de acudir a estos espacios seguros dedicados al ocio y al tiempo libre, con actividades lúdicas, culturales y excursiones a la piscina. Durante este tiempo, los niños recibirán al menos una comida completa al día.

Las actividades de verano, según ha explicado el responsable de programas de Acción Social de Save the Children, Alejandro Benito, "suelen ser" unas de las primeras cosas a las que "tienen que renunciar" muchas de estas familias en situación de vulnerabilidad.

"Uno de nuestros principales objetivos con esta campaña de verano es favorecer la inclusión social de estos niños, evitando que puedan sentirse discriminados por no poder hacer lo mismo que otros niños durante estos meses", ha dicho Benito.

La ONG ha realizado estos campamentos y colonias urbanas para niños en riesgo de pobreza o exclusión social en España durante más de 20 años. Esta campaña de verano se ha realizado en colaboración con Fundación Bancaria La Caixa en el marco del programa 'CaixaProinfancia'.